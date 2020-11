El megatifón Goni toca tierra en Filipinas con vientos “catastróficos”

Goni, la tormenta tropical más fuerte del año, ha tocado tierra en la isla Catanduanes (Filipinas) la madrugada de este domingo convertido en un megatifón, con vientos sostenidos de 225 kilómetros por hora, informan medios locales.

El fenómeno meteorológico, que se fue intensificando a medida que se acercaba al país asiático hasta convertirse en megatifón, sacude Filipinas una semana después de que el tifón Molave azotara la misma región del archipiélago —propenso a este tipo de desastres naturales—, cobrándose la vida de 22 personas e inundando aldeas bajas y tierras de cultivo.

“Parece que tendremos vientos realmente fuertes, lo que aumentará las posibilidades de inundaciones y deslizamientos de tierra generalizados”, indicó Mark Timbal, portavoz del Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres. “Las marejadas ciclónicas son inminentes en nuestra costa este”, añadió. Asimismo, precisó que están monitoreando los volcanes Mayon y Taal “en busca de posibles flujos de lodo volcánico”.

The Philippines are just getting hammered from #TyphoonGoni . A powerful Beast. pic.twitter.com/knIhbm3LHX#RollyPH #Rolly #TyphoonRolly

— BGWX (@Brady30951303) November 1, 2020