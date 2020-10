Biden mejor que Trump en primeras evaluaciones de audiencia tras foros televisivos

La abrumadora mayoría de los votantes cree que Estados Unidos está profundamente dividido en cuanto a sus valores más importantes y tiene graves dudas sobre la salud de la democracia misma, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, realizada del 8 al 12 de octubre.

El 85% de los votantes dicen que los estadounidenses están profundamente divididos en cuanto a sus valores y apenas el 15% dice que la democracia en el país funciona muy bien o extremadamente bien.

Los votantes son pesimistas sobre el impacto de la reelección de Trump: el 65% dice que las divisiones se agravarán en caso de la reelección (y esa cifra incluye a la cuarta parte de sus partidarios).

En contraste, el 35% de los votantes cree que Biden ahondará las divisiones en caso de llegar a la presidencia, aunque el 47% cree que un triunfo del demócrata unificaría el país.

La encuesta permite ver la profundidad de la división y el caos que dan forma al electorado cuando faltan dos semanas y media para la jornada electoral. Los votantes están profundamente divididos en torno a los grandes temas de acuerdo con sus lentes partidistas, como su seguridad personal durante la pandemia de coronavirus, el valor de la diversidad y la salud de la democracia.

El 88% de los partidarios de Biden y el 80% de los de Trump ven al país dividido en cuanto a los valores importantes.

En ambos bandos se piensa que un triunfo del candidato contrario agravará las divisiones: el 76% de los seguidores de Trump lo dicen acerca de Biden, y el 91% de los de Biden lo dicen acerca de Trump.