Alexander Lukashenko toma posesión como presidente reelecto de Belarús

Alexander Lukashenko asumió el cargo del presidente de Belarús. La ceremonia de asunción presidencial tuvo lugar en el Palacio de la Independencia.

Varios cientos de personas han sido invitadas a la ceremonia de inauguración. Entre ellos se encuentran altos funcionarios, diputados de la Cámara de Representantes y miembros del Consejo de la República, jefes de órganos y organizaciones estatales, órganos ejecutivos y administrativos locales, medios de comunicación republicanos, científicos, figuras de la esfera de la cultura y el deporte.

De conformidad con la Constitución de la República de Belarús, el presidente asume el cargo después de pronunciar juramento del siguiente contenido: "Asumiendo el cargo del presidente de la República de Belarús, juro solemnemente servir fielmente al pueblo de la República de Belarús, respetar y proteger los derechos y libertades del hombre y el ciudadano, observar y proteger la Constitución de la República de Belarús, cumplir sagradamente y con conciencia los altos deberes que se me han encomendado".

Poniendo su mano derecha sobre la Constitución, Alexander Lukashenko pronunció el juramento en bielorruso. Luego firmó el acto de pronunciar juramento, después de lo cual la presidenta de la Comisión Central de Belarús para las elecciones y la realización de los referendos republicanos, Lidiya Yermoshina, entregó a Alexander Lukashenko un certificado del presidente de la República de Belarús.

"En este día solemne, el presidente pronuncia un juramento de lealtad a la patria y al pueblo con un sentimiento especial. Hay mucho orgullo por los bielorrusos que han pasado con honor las pruebas de fuerza, sobre todo, de sus convicciones", dijo Alexander Lukashenko. - este es el día de nuestra victoria convincente y fatídica. No solo elegimos al presidente del país - defendimos nuestros valores, nuestra vida pacífica, soberanía e independencia. Y en ese sentido, aún nos queda mucho por hacer”.

El jefe de Estado dijo que este año pasará a la historia de Belarús como un período extremadamente emotivo. "Se arrojó un desafío sin precedentes a nuestra estatalidad: el desafío de tecnologías confiables elaboradas repetidamente para la destrucción de estados independientes. Pero estábamos entre los pocos - incluso, quizás, los únicos - donde la "revolución del color" no funcionó. Y esta es la elección de los bielorrusos que de ninguna manera no quieren perder el país”, subrayó el mandatario.

Alexander Lukashenko señaló que estos eventos permitieron asegurarse de que la gran mayoría de los bielorrusos ama su tierra, le desea paz, tranquilidad y prosperidad. "A pesar de los codazos endiabladamente sofisticados del exterior, conservamos el respeto mutuo", agregó.

"Una vez, por la providencia de Dios, el pueblo de Belarús obtuvo fácilmente y, francamente, su independencia de manera inesperada. Y la tomamos durante mucho tiempo como hecho. A veces no la apreciamos. Hoy, habiendo sufrido esta victoria, hemos subido a un nuevo nivel de autoconciencia. Haber enfriándose de la fiebre de las batallas electorales, vimos cómo nuestra nación entera está creciendo. Incluso si Belarús es un estado independiente muy joven para los estándares mundiales, los bielorrusos como nación ya no son niños, somos el pueblo ”, dijo Alexander Lukashenko.

El mandatario destacó que, al estar al borde de una crisis global, es necesario devolver el país a la vida segura que siempre ha sido en la república, llegar a un acuerdo para el futuro. "Y lo haremos. No puedo, no tengo derecho a abandonar a los bielorrusos, que vincularon no solo las preferencias políticas al rumbo del estado, sino también su destino, el futuro de sus hijos, todos los que se mantuvieron fieles al país y a la gente en un período tan difícil para Belarús". Estos son los que enfrentaron heroicamente la amenaza de una pandemia, mostrando sus mejores cualidades profesionales y humanas, quienes preservaron el sentido común ante la desorientación de la sociedad. Los funcionarios y las personas uniformadas mostraron firmeza, coraje y solidez", dijo el líder bielorruso.

Alexander Lukashenko está convencido de que no solo era su deber oficial, sino también una elección consciente. "Para ser honesto, vi gente en acción, me di cuenta de que no solo yo, sino nuestra gente estamos rodeados de patriotas", dijo.

El mandatario también señaló que en la situación postelectoral, los colectivos de las empresas "demostraron toda su sabiduría eligiendo un taller, no la calle". Los trabajadores del pueblo no decepcionaron, gracias a quienes durante todos estos meses las regiones vivieron una vida ordinaria: cultivaron y cosecharon los campos.

"La política estatal en el campo de la ciencia, la creatividad y el deporte inevitablemente dará lugar a nuevos héroes. Me gustaría que aparecieran aquellos que evaluaran adecuadamente la contribución del estado a ellos y siempre le estarían agradecidos al estado", agregó Alexander Lukashenko.

“La fuerza del gobierno bielorruso, la garantía de confianza en él radica en el hecho de que, incluso en los momentos más difíciles, no abandonamos nuestra política social, siendo un estado de orientación social. El apoyo de los jubilados, las familias de mucha prole, los estratos socialmente vulnerables seguirá siendo una prioridad del camino bielorruso en cualquier circunstancia y en cualquier condición", dijo Lukashenko.

Al mismo tiempo, el Jefe de Estado enfatizó que es importante que los jóvenes también mantengan el respeto por sus padres. "Nuestros hijos tienen ante sus ojos un digno ejemplo de sabiduría racional. Hemos demostrado que la creación de algo nuevo sólo es posible sobre la base de lo logrado", subrayó.

Después de la ceremonia de asunción del jefe de Estado Alexander Lukashenko, los militares bielorrusos pronunciaron juramento de lealtad al pueblo y al presidente.

A la ceremonia asistieron representantes de varios tipos de tropas. Juraron ante el pueblo bielorruso y el Comandante en Jefe que siempre están dispuestos a defender de manera confiable la soberanía y la integridad territorial de la patria.

“Nosotros, militares de las formaciones militares de la República de Belarús, aseguramos a todo el pueblo belaruso y a usted, camarada Comandante en Jefe, que siempre estamos dispuestos a defender de manera fiable la soberanía y la integridad territorial de nuestra Patria. Hoy, el día en que el presidente de la República de Belarús asume el cargo, juramos solemnemente con dignidad y con el honor poseer el alto título de defensor de la Patria, servir desinteresadamente al pueblo bielorruso y al presidente de la República de Belarús, defender nuestra Patria con valentía, habilidad, ¡sin escatimar nuestras fuerzas y nuestra propia vida! - pronunció el texto del juramento, el ministro de Defensa, Viktor Khrenin.

En respuesta, los militares pronunciaron un triple "¡Lo juramos!", tras lo cual la orquesta interpretó el himno nacional.

El jefe de Estado se dirigió a los soldados y sargentos, cadetes y suboficiales, oficiales y generales, compatriotas e invitados a la ceremonia. "Asumir el cargo del jefe de Estado es, ante todo, el mayor honor y la colosal responsabilidad ante el pueblo de la Belarús independiente. Hacemos un juramento de lealtad a la Patria en el año del 75 aniversario de la Gran Victoria", dijo. "Esta fecha sagrada nos recuerda que la devoción a nuestra patria y disposición a sacrificar la vida por la libertad está en la sangre de los bielorrusos. Hoy Belarús nos respalda. Y haremos todo lo posible para preservar lo principal: la paz en nuestra tierra. La paz, por la que han pagado millones de vidas de soldados desinteresados, sus madres, padres, esposas e hijos".

"Este es nuestro ante ellos. Esta es nuestra bendición para las generaciones futuras por una vida feliz y constructiva", subrayó el líder bielorruso.

Alexander Lukashenko señaló que hoy a alguien realmente no le gusta eso aquí, en el centro de Europa, todavía hay una territorio seguro donde la estabilidad y la justicia social no son palabras vacías, sino la idea central del estado y la columna vertebral de la democracia, la forma más alta de democracia.

"Mirando hacia atrás, ya podemos decir que junto con ustedes prevenimos una catástrofe, frustramos otro escenario revolucionario híbrido para socavar los cimientos del estado bielorruso. Quizás algunos de nosotros, la gente de uniforme, hoy no entendemos lo que pasó. Pero estoy seguro literalmente en poco tiempo, todos ustedes, que están de pie frente a mí, comprenderán que salvaron la paz en este pedazo de tierra, defendieron la soberanía e independencia de nuestro país”, señaló el presidente.

"Entiendan, compañeros, no todos los bielorrusos, lamentablemente, lo entienden hoy. Pero muy pronto lo entenderán. Este es nuestro trabajo. Teníamos que hacer este trabajo. Y lo hicimos. Probaron nuestras fuerzas, intentaron despertar la enemistad y el odio, dividir el país y causar estragos. ¡No funcionó y no funcionará!", agregó.

Destacó que en estas difíciles condiciones, el sistema de seguridad nacional resistió y en la práctica demostró su efectividad, disposición para repeler los riesgos, desafíos y amenazas. "Demostramos a todos una vez más que la gente no desperdiciaba un centavo en nuestro mantenimiento, que no comíamos pan bielorruso en vano. Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, me comprometo a defender los intereses nacionales de nuestro país, su integridad territorial, cueste lo que cueste", dijo el líder bielorruso.

El presidente enfatizó que en los últimos años, todos juntos han hecho mucho: trabajaron en el campo, construyeron casas, criaron niños, erigieron una planta de energía nuclear, lanzaron el primer satélite belaruso al espacio, desarrollaron modelos modernos de equipos militares, introduciendo innovaciones.

"Tenemos un ejército fuerte y eficiente. Pero lo principal es que hemos criado en sus filas a más de una generación de verdaderos patriotas de nuestro país. Y hoy ya hemos demostrado, junto con nuestros hermanos rusos, que tenemos un ejército que está a la par de uno de los más fuertes ejércitos de nuestro planeta - el ejército ruso", dijo Alexander Lukashenko." Hoy, sin precedentes en la historia de nuestra independencia y nuestro país, se están llevando a cabo ejercicios. En el territorio de Belarús y en el territorio de Rusia. Nunca antes se han utilizado tantas armas nuevas en estos ejercicios. E incluso los porta-misiles Tu-. 160, que trazaron un mapa de una carretera a lo largo de nuestras fronteras occidentales para demostrar a todos que estas fronteras están bien protegidas".

“Ustedes, queridos amigos, han elegido una profesión noble. Los familiares y amigos, sus hijos, millones de bielorrusos creen que están bajo la protección confiable de las Fuerzas Armadas del país. La confianza de la gente no es solo un gran honor. Justificarla es el sentido de nuestra vida. ¡Vivan nuestros gloriosos defensores de la Patria! ¡Viva nuestra amada Belarús! ¡Viva! - resumió el presidente.

Tomado de: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/tseremonija-inauguratsii-prezidenta-respubliki-belarus-24574/