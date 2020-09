Revelan graves daños en dos importantes glaciares de la Antártida

Un equipo de científicos de EE.UU. y varios países de Europa ha descubierto daños severos en dos importantes glaciares antárticos a través del análisis de imágenes satelitales, según un estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En la Antártida occidental, el glaciar Pine Island y el glaciar Thwaites han desarrollado "grietas y fracturas abiertas" que muestran "signos de su debilitamiento estructural" durante las últimas décadas, señalan los investigadores.

We use satellite imagery to show how the shear margins of both @AntarcticPIG and @ThwaitesGlacier have weakened. Here you see a @NASA_Landsat 🛰️ time lapse of @AntarcticPIG showing how the shear margin is tearing apart [2/n] pic.twitter.com/u7vRfFxcOH

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) September 14, 2020