Eusebio Leal sigue aquí, “poniendo locura en la cordura” (+ Video)

Este 11 de septiembre Eusebio Leal Spengler cumpliría 78 años, y lo hace con muchas obras a sus espaldas, entre muchas, el Capitolio Nacional, la última entre las más grandes, y rodeado de colaboradores que seguirán soñando junto a él. Hace unos años dijo a Naturaleza Secreta en una de sus entrevistas:

“Decía Goya que el sueño de la razón produce monstruos y quizás por eso me he guiado, por tener un alto componente de sueños y tratar de poner un poco de locura en la cordura, sino, no se hubiera hecho absolutamente nada, y me refiero a la parte que me ha tocado en lo hecho y que se le debe a muchas personas”.