Congresista califica de siniestra la alianza entre Trump y la OEA

La presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jan Schakowsky, señaló que el actual presidente Donald Trump y la OEA tienen una alianza que 'parece coincidir con algo siniestro', destacó este sábado la publicación digital The Hill.

En un análisis publicado en este diario digital con sede en Washington, Schakowsky pidió al congreso de su país investigar la manipulación de datos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en las últimas elecciones en Bolivia, que terminaron en un golpe de Estado.

De acuerdo con la legisladora, Trump muestra poca afinidad por las instituciones multilaterales, desde la ONU y los acuerdos globales sobre el clima hasta la Organización Mundial del Comercio.

'Pero hay una organización con la que su administración se ha alineado fuertemente: la OEA. Quizás como era de esperar, esta alianza parece coincidir con algo siniestro', subrayó.

Aseguró que el organismo regional proporciona misiones de observación electoral para los gobiernos que desean que expertos honestos e independientes observen sus elecciones y estas misiones suelen reflejar y defender estos principios, pero en ocasiones se han inclinado ante la presión política.

Esto ocurrió en las elecciones de 2000 y 2011 en Haití, y más recientemente, la OEA jugó un papel destructivo en Bolivia, luego de las elecciones del 20 de octubre, aseveró.

En el país suramericano, desde el día después de la votación, la OEA ayudó a dirigir una falsa narrativa de que el presidente en ejercicio, Evo Morales, y su partido, 'manipularon' o 'robaron' las elecciones, lo cual contribuyó a la polarización política y la violencia, un golpe militar y la incertidumbre actual sobre el futuro de la democracia, comentó.

Schakowsky aludió a una publicación de New York Times sobre un nuevo estudio académico que concluyó que las denuncias iniciales de fraude de la OEA 'se basaron en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas'.

'El nuevo estudio académico coincide con la gran mayoría de los expertos que han analizado los datos, incluidos 133 economistas y estadísticos que enviaron una carta a la OEA' y no han recibido respuesta, enfatizó.

A pesar del triunfo de Morales sin necesidad de una segunda vuelta, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó públicamente que creía que se trataba de una elección fraudulenta.

'Almagro, en su propia apuesta por la reelección como secretario general, parecía estar cortejando a los gobiernos de derecha de las regiones, incluida la administración Trump. Y, de hecho, recibió un nuevo mandato de cinco años en marzo', recalcó.

En su opinión, 'el Congreso debe investigar las acciones de la OEA en Bolivia porque después de haber expuesto una mentira tan masiva, ¿cómo es posible que los miembros del Congreso continúen tomando las afirmaciones de la OEA al pie de la letra?'

De hecho, lo que ocurrió fue un golpe militar que derrocó al primer presidente indígena de Bolivia, en un país con el mayor porcentaje e indígenas del hemisferio.

Desde el golpe, las fuerzas de seguridad del estado, operando con la promesa de impunidad del gobierno de facto, perpetraron dos masacres, matando al menos a 18 personas, muchas de ellas indígenas.

'No es sorprendente que la administración Trump haya celebrado el regreso a un gobierno no democrático donde los pueblos indígenas son marginados y excluidos. Pero el Congreso de los Estados Unidos no debería tolerar esto', remarcó.

(Con información de PL)