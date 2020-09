Nueva versión de “El padrino: Parte III” tendrá un final diferente, asegura su director Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola está de regreso. El aclamado director trabaja en una remasterización de El padrino: Parte III con un comienzo y final diferentes.

Paramount Pictures y Francis Ford Coppola no querían perderse el tren de los metrajes alternativos. El aclamado director confirmó que está trabajando en una versión remasterizada de El Padrino: Parte III, la cual estará lista a finales del presente año (vía The Film Stage).

El plan de la mencionada productora es estrenarla en cines durante diciembre, sin embargo, la COVID-19 tendrá la última palabra. Recordemos que la industria cinematográfica todavía no se reactiva en su totalidad debido a la pandemia.

Francis Ford Coppola había estado bastante activo remasterizando otros largometrajes como Apocalypse Now y Cotton Club. Ahora, sin embargo, volverá a retomar la franquicia que le permitió consagrarse como un gran referente de la pantalla grande. El nuevo metraje de El Padrino: Parte III, según señala el propio cineasta, plasmará su visión original del filme y la de Mario Puzo, autor de la extraordinaria novela homónima de 1969 y guionista de la trilogía de filmes.

“Ha sido meticulosamente restaurada para la mejor presentación del último capítulo de la saga Corleone", señala Paramount. La nueva versión de El Padrino: Parte III, titulada Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone (El Padrino, Coda: La muerte de Michael Corleone), ofrecerá un inicio y final diferentes a los que vimos en 1990. Eso sí, por el momento no han querido adelantar ningún detalle narrativo que cambiará en el metraje actualizado.