Secretario general de la ONU advierte que el mundo enfrenta dos crisis, pandemia y cambio climático

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que el mundo enfrenta actualmente dos crisis muy críticas, la pandemia de COVID-19 y el cambio climático.

Ambas deben abordarse si queremos dejar a las generaciones futuras con la esperanza de que este momento sea un verdadero punto de inflexión para las personas y el planeta, dijo en un evento virtual presidido por Japón sobre la recuperación de la pandemia de COVID-19.

Las decisiones que se tomen ahora tendrán consecuencias durante décadas y por eso insto a los Gobiernos a incorporar siempre acciones climáticas significativas en todos los aspectos de la recuperación tras la pandemia, destacó el diplomático portugués.

Guterres propuso seis acciones para abordar el cambio climático y lograr una mejor recuperación tras la pandemia.

Invertir en empleos verdes, no ofrecer rescates a las industrias contaminantes, poner fin a los subsidios a combustibles fósiles, tener en cuenta los riesgos climáticos en todas las decisiones financieras y políticas, trabajar juntos y no dejar a nadie atrás, pidió el titular.

Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, la ciencia dice que las emisiones globales deben reducirse a la mitad para 2030, y el mundo debe lograr la neutralidad de carbono para 2050, recalcó el secretario general de la ONU.

A su entender, esos objetivos continúan siendo alcanzables, pero actualmente “estamos fuera de camino”.

Por ello, Guterres convocó a todos los países, especialmente a los miembros del Grupo de los 20, a comprometerse con alcanzar la neutralidad de carbono antes del año 2050.

También pidió a los países que presenten contribuciones más ambiciosas determinadas a nivel nacional y estrategias a largo plazo antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, planes que estén alineados con la meta de reducir 1,5 grados Celsius la temperatura global.

El máximo representante de Naciones Unidas destacó en ese sentido los esfuerzos de Japón, país que organizó la cita virtual de este jueves y ha liderado el camino del desarrollo tecnológico en muchos campos, dijo.

La tierra del son naciente puede convertirse en un líder mundial en la recuperación sostenible y resiliente, apuntó el titular de ONU en el encuentro virtual presidido por Japón.

We are at a true turning point for people and planet.

I urge all countries, especially G20 members, to commit to carbon neutrally before 2050, and to submit more ambitious #ClimateAction strategies ahead of #COP26.https://t.co/e03X6ved0p pic.twitter.com/XvvcKxXm7Y

— António Guterres (@antonioguterres) September 3, 2020