Koeman se despide de la selección de Holanda con orgullo

Ronald Koeman, el nuevo entrenador del FC Barcelona, se ha despedido de la selección de Holanda vía Twitter con un agradecimiento y un vídeo. En su mensaje, el técnico asegura que hizo “todo lo posible para conseguir el éxito” en los dos años y medio en los que dirigió a la selección oranje.

“Fue todo un honor para mí ser el entrenador de la selección holandesa”, escribe Koeman, que se confiesa “muy orgulloso de ver lo que hicimos juntos; el futuro de la selección holandesa es brillante”, asegura.

It was an honor for me to be the coach of the Dutch national team. I did everything I could to achieve success the last two and a half years. I proudly look back on what we have achieved together, the future of the Dutch national team is bright. Thank you! 🇳🇱 #Holland pic.twitter.com/tVrP96THcy

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 21, 2020