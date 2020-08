Frank Herrera agradece apoyo de los aficionados cuando estaba en el centro de aislamiento

La noticia que los tres peloteros de Industriales, a quienes les había dado alterado el test rápido para detectar la presencia del coronavirus en su cuerpo, fueron negativos a la prueba concluyente del PCR, fue acogida por todos con mucha satisfacción.

Aficionados, amigos, e incluso defensores “a muerte” de otros equipos provinciales, mostraron su alegría en las redes sociales en una muestra de solidaridad y civismo como es característico en nosotros, los nacidos en esta isla.

Frank Ernesto Herrera fue uno de los jugadores que estaba en el centro de aislamiento de Casa Blanca y sobre sus vivencias en esos momentos nos cuenta.

“El nombre de Osmel Cordero fue el que se filtró a través de las redes sociales. No encuentro otras palabras para decirte que eso fue una falta total de conciencia movido por el sensacionalismo. No entiendo cómo eso se pudo publicar sin el consentimiento del pelotero. Todos los días vemos los partes médicos del profesor Durán y nunca se revela la identidad del contagiado, mucho menos si la prueba no es concluyente como el test rápido”, nos comenta el joven lanzador.

“Eso se hace para proteger la identidad de la persona. Por ejemplo, la madre de Cordero se enteró por las redes sociales que su hijo era positivo a esa prueba y él tenía todo el derecho del mundo a no decirlo. Ella es una persona mayor y padece de presión alta”, nos dice molesto.

Como informamos en su momento, el test rápido es una prueba no concluyente que solo indica la presencia en el organismo de algunos tipos de anticuerpos en la sangre y no necesariamente la presencia del coronavirus.

“En el caso de nosotros el test rápido nos dio “movido” con presencia de inmunoglobulina e IGM. Esto puede ser por la presencia de alguna corisa, un catarro que hubo, e incluso por una enfermedad como el Dengue que padeciste hace un año. El protocolo dice que en esos casos hay que hacer el PCR para descartar la presencia de Coronavirus”, recalca Frank.

“Esa noticia se publicó sin saber nada de esto y pasó por encima de todo, causando una revolución tremenda sin motivo. Los nombres de los afectados se deben proteger, en mi caso mis padres son hipertensos con enfermedades asociados y mi mujer está embarazada, por lo tanto todo es bien difícil al respecto”, acota.

Frank Ernesto Herrera, quien fue llamado al equipo en la segunda parte de la serie pasada e hizo muy buena actuación en 18 salidas al ganar cinco partidos sin derrotas y fue el hombre que detuvo el ímpetu de los camagüeyanos en los playoff con un relevo memorable; tiene consejos para la prensa a raíz de todo lo sucedido:

“Yo creo que la prensa debe ponerse en contacto con el pelotero, ni siquiera con la dirección del equipo porque eso es algo que aunque afecta al equipo, afecta a la persona implicada. Solo debe publicarse el nombre del contagiado si este está de acuerdo, de lo contrario hay que respetar la privacidad de cada cual. Por ejemplo, en este caso ninguno de los tres teníamos ningún tipo de interés que esto se supiera”

Según nos cuenta, en el centro de aislamiento fueron tratados muy bien por todo el personal médico, quienes en todo momento estuvieron dándoles ánimo y explicándoles con mucho optimismo todo el proceso, sin embargo la estancia en ese lugar fue muy difícil para todos ellos.

“Para todos nosotros aquí ha sido uno de los peores momentos de la vida, de los más difíciles, te lo puedo asegurar. La incertidumbre fue violenta. Solo pensar que pueden venir a buscarte por la madrugada porque la prueba dio positiva, es algo muy difícil, fueron tres noches donde apenas pudimos dormir”, asegura el serpentinero.

La preocupación de muchos aficionados y amigos fue siempre un aliciente para estos muchachos y Frank deja constancia:

“Estuvimos todo el tiempo al tanto por las redes sociales. Muchas personas nos escribían y no entiendo como tenían los números de nosotros, pero nos dieron mucho apoyo y muchos consejos positivos. A nombre de los tres queremos agradecerles mucho a los aficionados y amigos por todas estas muestras de apoyo y queremos decirles a todos que se cuiden porque no le deseo a nadie lo que pasamos nosotros en ese lugar. La incertidumbre te come por dentro y es un golpe psicológico muy fuerte”

Ahora, según nos asegura, los tres se incorporarán al entrenamiento haciendo un trabajo diferente al resto hasta que se aclimaten.

“Ya sabes que aquí no se podía salir de la habitación ni tener contacto con nadie, mucho menos hacer ninguna actividad física. Para la próxima semana ya estaremos haciendo todo normal como los otros compañeros”, concluye diciendo.

