El Procurador General de Nueva York busca disolver la Asociación Nacional del Rifle después de una investigación de fraude

El Fiscal General de Nueva York tomó medidas hoy para disolver la Asociación Nacional del Rifle (ANR), luego de una investigación de 18 meses que encontró evidencia de que el poderoso grupo de derechos de armas está “plagado de fraude y abuso”.

La procuradora general Letitia James afirma en una demanda presentada el jueves, que encontró mala conducta financiera en millones de dólares y que contribuyó a una pérdida de más de 64 millones de dólares en un período de tres años.

La demanda alega que los altos ejecutivos de la ANR usaron mal los fondos de caridad para beneficio personal, otorgaron contratos a amigos y familiares y proporcionaron contratos a ex empleados para garantizar la lealtad.

Tratar de disolver la NRA es la sanción más agresiva que James podría haber buscado contra la organización sin fines de lucro, sobre la cual James tiene jurisdicción porque está registrada en Nueva York. James tiene una amplia gama de autoridades relacionadas con organizaciones sin fines de lucro en el estado, incluida la autoridad para obligar a las organizaciones a suspender sus operaciones o disolverse. La NRA está segura de disputarla.

NPR se ha comunicado con la NRA para obtener comentarios, pero no ha recibido una respuesta.

“La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que la organización no fue controlada durante décadas, mientras que los altos ejecutivos canalizaron a millones a sus propios bolsillos”, dijo James en un comunicado. “La NRA está plagada de fraudes y abusos, por eso, hoy, buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley”.

La queja de James nombra a la Asociación Nacional del Rifle en su conjunto, pero también nombra a cuatro ejecutivos actuales y anteriores de la ANR: el vicepresidente ejecutivo Wayne LaPierre, el asesor general John Frazer, el ex director financiero Woody Phillips y el ex jefe de gabinete Joshua Powell.

Enumera docenas de ejemplos de presuntas irregularidades financieras, incluido el uso de fondos de la NRA para vacaciones, aviones privados y comidas caras. En una declaración, su oficina dijo que los ejecutivos de la organización caritativa “instituyeron una cultura de autogestión, mala administración y supervisión negligente” que contribuyó al “desperdicio y pérdida de millones de activos”.

La demanda busca disolver la NRA en su totalidad y le pide a la corte que ordene a LaPierre y otros ejecutivos actuales y anteriores que paguen las ganancias ilegales. También busca eliminar a LaPierre y Frazer del liderazgo de la organización y evitar que las cuatro personas nombradas vuelvan a servir en la junta de una organización benéfica en Nueva York.

Alegatos contra el CEO Wayne LaPierre

LaPierre, quien también se desempeña como CEO, ha ocupado el primer puesto en la organización durante casi 30 años. En la demanda del Fiscal General, se le acusa de utilizar fondos de caridad para beneficio personal, incluido un contrato posterior al empleo valorado en más de 17 millones de dólares que no fue aprobado por la junta directiva de la NRA.

La demanda también afirma que LaPierre recibió más de 1.2 millones en reembolsos de gastos durante cuatro años, incluidos regalos para amigos, gastos de viaje y membresías en clubes de golf y hoteles.

Y alega que gastó cientos de miles de dólares en viajes privados en avión, incluso para familiares cuando no estaba presente; viajó a África con su esposa en un safari regalado por un vendedor de la NRA, y gastó más de 3.6 millones en servicios de automóviles negros de lujo y consultores de viajes en los últimos dos años.

LaPierre tomó represalias contra aquellos que intentaron denunciar este comportamiento, afirma la demanda.

Alegatos contra el ex director financiero Woody Phillips, el ex jefe de gabinete Joshua Powell y el asesor general John Frazer

La demanda de James alega que Phillips, cuyo trabajo era administrar las operaciones financieras de la organización caritativa, mintió en los formularios de divulgación financiera y estableció numerosos acuerdos para enriquecerse a sí mismo y a su novia.

El Fiscal General de Nueva York afirma que Phillips estableció un contrato para sí mismo justo antes de retirarse, y que el paquete valía 1.8 millones, supuestamente para servicios de consultoría al tesorero entrante. Pero el tesorero entrante le dijo al fiscal general de Nueva York que no estaba al tanto de este contrato. Phillips también dirigió un acuerdo por valor de más de un millón de dólares a su novia, alega la demanda.

Mientras tanto, James alega que el salario del ex jefe de gabinete de la NRA, Joshua Powell, se triplicó con creces un poco más de dos años en su mandato, que comenzó en 2016. Si bien comenzó con $ 250,000, el salario de Powell aumentó a $ 800,000.

Powell también está acusado de dirigir fondos de caridad para ser utilizados en beneficio de los miembros de su familia. El Fiscal General de Nueva York dijo que Powell aprobó un contrato de consultoría de $ 5 millones con la firma McKenna & Associates. Esa firma, a su vez, contrató a la esposa de Powell y pasó su tarifa de consultoría mensual de $ 30,000 a través de la NRA. Powell también hizo arreglos para que un vendedor de la NRA contratara a su padre como fotógrafo pagado, lo que conllevaba $ 90,000 en honorarios para su padre, fondos que finalmente se facturaron a la NRA.

El Fiscal General de Nueva York no alegó que el abogado general de la NRA John Frazer cometió una mala conducta financiera, pero dijo que no cumplió con los procedimientos de gobierno de la junta, no se aseguró de que la NRA cumpliera con las leyes de denunciantes y certificó repetidamente declaraciones anuales falsas o engañosas por la NRA

La situación financiera ya precaria de la ANR

La demanda de James seguramente será disputada en la corte por la Asociación Nacional del Rifle.

Pero incluso antes de este movimiento, la NRA estaba en una situación financiera grave. Una grabación secreta de una reunión de la junta de la NRA obtenida por NPR en abril mostró a LaPierre diciéndole a la audiencia que los problemas legales de la NRA le han costado a la organización $ 100 millones.

“El costo que soportamos fue probablemente un golpe de cien millones de dólares en ingresos perdidos y costos reales para esta asociación en 2018 y 2019”, dijo LaPierre, según una cinta grabada por una fuente en la sala. “Quiero decir, eso es enorme”.

Gran parte de esto tiene que ver con sus problemas legales. Frente a las consultas e investigaciones del Congreso por parte de varios fiscales generales estatales, así como las denuncias internas de denunciantes, las finanzas de la ANR se han hundido bajo la carga de los costos legales. En el litigio en curso entre la NRA y Ackerman McQueen, su antigua firma de relaciones públicas, un informe presentado por la firma el 15 de abril indica su creencia de que la NRA ha pagado a su asesor legal externo “más de $ 54 millones” en los últimos dos años.

La agitación en la NRA también podría tener ramificaciones políticas antes de las elecciones de 2020. La ANR gastó decenas de millones de dólares en 2016 para apoyar al entonces candidato Donald Trump, un papel que parece que es poco probable que pueda repetir dada su actual situación financiera.

(Tomado de NPR)