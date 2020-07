Destaca Estaban Lazo valor de la disciplina en el tránsito hacia la normalidad

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, destacó en la occidental provincia de Matanzas que el tránsito hacia la tercera fase requiere de mucha disciplina, exigencia y conciencia individual.

Al asistir a la sesión del Consejo de Gobierno, Lazo Hernández invitó a identificar con exactitud los aspectos a tener en cuenta para consolidar el trabajo en la fase tres y evitar repetir errores que impidieron haber entrado con mayor rapidez a las fases uno y dos.

Reflexionó sobre vulnerabilidades asociadas a Varadero y al gran flujo de personas que atrae de todas partes del país el principal balneario cubano, lo que demanda extremar los cuidados y las medidas de bioseguridad.

Reiteró la urgencia de consolidar el trabajo en cada fase para no retroceder, en especial ahora que las actividades paralizadas vuelven poco a poco a reabrirse y ello no puede convertirse en un problema, sobre todo en los centros de laborales, colectivos donde todo cuidado debe resultar poco en el afán de no repetir eventos epidemiológicos como los acontecidos en los hospitales de Cárdenas y el Faustino Pérez de Matanzas.

El presidente de la Asamblea Nacional consideró que la producción de alimentos se ha vuelto un asunto complejo para la provincia de Matanzas, algo que tiene que ser resuelto, en un territorio con potencialidades para lograrlo.

A la entrega de las tierras, alertó, debe seguir un control para que se pongan a producir de inmediato para que aporten la comida necesitada por el pueblo.

Reiteró que los municipios llevan la responsabilidad de garantizar la soberanía alimentaria, de recurrir a la ciencia y la técnica para lograr la autonomía y desatar las fuerzas productivas, como únicas maneras de crear y generar el bienestar del pueblo.

Al referirse a todas las misiones por cumplir en Matanzas en las diferentes esferas, Lazo Hernández consideró que lo más importante son los cuadros y su consagración, la fórmula posible para ejercer el control, la exigencia y la disciplina.

En relación con el inexorable control interno, afirmó que no se puede dirigir sin contabilidad, porque este es un elemento imprescindible para la dirección, remarcó.

Estaban Lazo Hernández se refirió al papel de los órganos del Poder Popular en todas las estructuras, en especial en las circunscripciones y al rol del delegado, en un coyuntura donde urge que el barrio alcance mayor protagonismo.

El gobernador Mario Sabines Lorenzo significó que el principal desafío de la provincia consiste en poner vital la producción de bienes y servicios para lograr crear valores, al tiempo que explicó el mantenimiento en la tercera fase del nasobuco, la desinfección de manos y el baño podálico, el distanciamiento físico y la pesquisa y la autopesquisa.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Liván Izquierdo Alonso, se refirió, entre otros aspectos, a la responsabilidad colectiva e individual para evitar la propagación de la COVID-19 y citó como una iniciativa la declaración que debe hacerse por trabajador como constancia de no asistir enfermo a su centro de trabajo

Izquierdo Alonso llamó a respaldar con resultados la estrategia económica aprobada por el país en una provincia que lo tiene todo para convertirse definitivamente en la más productiva de la nación.

Reunido por quinta ocasión en lo que va de año, el Consejo de Gobierno pasó revista, entre otros asuntos, a temas de capital importancia como el estado de respuesta de los planteamientos de la población, y al comportamiento del delito, la corrupción y las ilegalidades y la ejecución del presupuesto.

(Tomado de Trabajadores)