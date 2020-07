Nueva aerolínea canadiense “OWG” se estrenará con vuelo a Cuba

La recién anunciada aerolínea de ocio canadiense “OWG” se lanzará con Cuba como su destino inaugural. La nueva marca del operador se presentó por primera vez el 7 de julio.

El lunes, la aerolínea anunció oficialmente una asociación con la compañía de viajes canadiense Hola Sun Holidays. OWG (que significa "Off We Go") operará vuelos de ocio dedicados a Cuba en nombre de Hola Sun. Los servicios ya están programados para comenzar posiblemente el 1 de noviembre de este año.

En su cuenta de Twitter, el embajador de Cuba en los Estados Unidos, José Ramón Cabaña afirmó que cuando algunas personas se van, otras llegan.

OWG, una subsidiaria de la aerolínea Charter Nolinor Aviation con sede en Quebec, lanzará con una flota de tres Boeing 737-400 que fueron adquiridos a principios de este año.

El comienzo de una aerolínea completamente nueva es una sorpresa, dada la actual pandemia de Coronavirus y las restricciones de viaje resultantes que obligan a las aerolíneas de todo el mundo a cancelar la mayoría de sus horarios.

Este año ya se registraron varios cierres de aerolíneas, y muchos otros anunciaron recortes significativos a largo plazo. La aerolínea canadiense Air Canada y su subsidiaria de ocio Air Canada Rouge se encuentran entre las aerolíneas que han descrito los principales retiros de aviones y reducciones de flota.

(Con información de International Flight Network)