COVID-19 en el mundo: EEUU puede pasar de 40 mil a 100 mil casos diarios, avisa experto del Gobierno

El principal epidemiólogo del Gobierno de EE.UU., Anthony Fauci, avisó este martes que el número de nuevos casos diarios de coronavirus en el país podría pasar pronto de 40 000 a 100 000, en una tendencia que consideró “preocupante”.

“Ahora estamos teniendo unos 40 000 casos o más al día. No me sorprendería que subiéramos a 100 000 al día si esto no cambia. Estoy muy preocupado”, dijo Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EE.UU., y forma parte del grupo de trabajo de la Casa Blanca frente al coronavirus.

De acuerdo con la agencia Efe, Fauci testificó ante un comité del Senado para explicar qué debe hacer EE.UU. ante el repunte de casos que ha obligado a varios estados a revertir sus planes de reapertura económica.

“Puedo garantizarles que si tenemos un repunte en una parte del país, aunque no lo veamos en otras partes, somos vulnerables”, advirtió Fauci, quien una vez más pidió a los estadounidenses que respeten las medidas de distanciamiento social y dejen de ir a “bares” en espacios cerrados.

Al comienzo de la pandemia, el virus golpeó con fuerza a los estados del este de EE.UU., como Nueva York, que llegó a registrar 10 000 casos al día; pero, en las últimas semanas, ese estado ha conseguido frenar el avance del virus con medidas de aislamiento social.

Frente a ello, varios estados del sur y oeste de EE.UU., que apenas habían sufrido el impacto de la pandemia, están experimentando ahora altas tasas de infecciones. Cuatro de los más afectados son Texas, Florida, California y Arizona.

Este martes, Arizona anunció que tenía 4 600 nuevos casos, una nueva cifra récord; mientras que California ya acumula 220 000 infecciones, especialmente en el condado de Los Ángeles, donde las autoridades han ordenado que se cierren las playas este fin de semana que coincide con la festividad del 4 de julio.

En EE.UU., más de 126 300 personas han muerto y 2,6 millones se han contagiado del virus, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.