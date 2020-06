Embajador de Cuba en Estados Unidos denuncia doble rasero del gobierno norteamericano

El embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, cuestionó hoy el doble rasero del gobierno de este país respecto a crímenes internacionales sobre los cuales guarda generalmente silencio cómplice.

Cabañas, a través de su cuenta en la red social Twitter, expresó que cuando las autoridades de Estados Unidos y Cuba no hablan de la trata de personas, narcóticos, contrabando de extranjeros, terrorismo y otros crímenes internacionales, los traficantes y criminales lo celebran.

When US and #Cuba authorities don’t talk about Traficking in Persons, Narcotics, Alien Smuggling, Terrorism and other international crimes, traffickers and criminals celebrate. Why is this @StateDept so keen in helping mobsters? pic.twitter.com/ijLVKxJKN4

