"Desbloquéame": Nuevo videoclip del cantautor Raúl Torres se une al reclamo por el cese del Bloqueo (+ Video y Letra)

El reconocido cantautor Raúl Torres estrenó hoy su videoclip "Desbloquéame", una canción que se une al reclamo cubano y universal del cese del Bloqueo de Estados Unidos contra la Isla.

"Una canción así hacía falta y yo desde hace tiempo venía escribiéndola. Una canción se escribe desde que tienes el problema y sientes lo que está pasando. Desde hace años la compongo", declaró el artista en una entrevista publicada en la revista CubaNow.

Rostros muy conocidos por los cubanos, como el del Doctor Francisco Durán o el meteorólogo José Rubiera aparecen en el video, que fue producido por el Ministerio de Cultura

Entrevista a Raúl Torres sobre este nuevo videoclip

-¿Qué es el bloqueo para Raúl Torres?

-Es una de las pesadillas más grandes de este siglo, que impide a los cubanos desarrollarnos y proyectarnos. El bloqueo nos limita muchísimo.

-En el sentido, digamos, más vivencial, ¿cómo lo afecta el bloqueo?

-De forma general, me (nos) afecta mucho. Por ejemplo, los medicamentos a los que no podemos acceder y que son parte del tratamiento de enfermedades que estamos padeciendo en estos momentos. Me indigna y, sobre todo, me entristece. Esta es la parte que más me estremece, pero económicamente también nos ahoga. Tenemos que estar inventando soluciones con recursos y tecnologías que nos cuestan el triple, que de otra forma resolveríamos y de manera más eficaz. Creo que me afecta como cubano y como ciudadano del mundo.

Una canción así hacía falta y yo desde hace tiempo venía escribiendo esta canción. Una canción se escribe desde que tienes el problema y sientes lo que está pasando. Desde hace años compongo está canción. Lo más importante no es desde cuándo, sino el lanzamiento del tema. Se trata de una sonoridad contemporánea. Es un latín house, digamos que, es una mixtura entre house y timba cubana, además, tiene guaguancó. He defendido nuestra identidad con esta sonoridad que puede llegar a cualquier voz en cualquier lugar del mundo.

-¿Hablemos del videoclip de la canción "Desbloquéame", como sucedió esta filmación?

-Cuando tuve la canción terminada, vino a mi mente la idea del videoclip. Fui al Ministerio de Cultura, les mostré mi canción y hablé del videoclip. Accedieron inmediatamente y sintieron como yo la necesidad de esta canción. Entonces llamé a mi pianista que es realizador también. Su nombre es René Rodríguez. No soy justo, si no te digo que la primera implicada fue mi esposa Camila Fernández. Ella me dio las primeras ideas y escogió las locaciones. A estas ideas se sumó René y ayudó a complementarlas. Luego escogimos las imágenes y los invitados.

-¿Cómo se seleccionaron los invitados del videoclip?

-Creo que es el mismo criterio de los cubanos. De ahí es este enlace con la gente. Cuando conectas con la gente, piensas como pensaría un cubano. Escogimos rostros de varias edades, gente que el cubano quisiera ver en ese escenario de un videoclip. Por ejemplo, el Doctor Francisco Durán, hombre tan entrañable que tanta calma y bondad ha dado al pueblo cubano en estos días, no podía faltar.

-¿Qué significado tiene el baile de señas que vemos en el videoclip?

-No sé si tiene algún otro significado. Simplemente lo soñé y cuando lo hicimos me di cuenta que transmitía esa sensación de desbloquéame. Es fácil de identificar.

-Estamos afrontando una pandemia, ¿cómo es la experiencia de grabar un videoclip en la situación excepcional en que vivimos?

-Para mi sorpresa, no hubo ninguna negativa. Tuvimos en cuenta todos los cuidados posibles que hay que tomar durante la visita a lugares, el distanciamiento social y cubriéndonos bien. Todos los que participaron estaban muy felices de estar en este videoclip. Eso nos llenó de fuerza. Ellos nos dieron tanto apoyo y solidaridad con nuestro trabajo. Me di cuenta que este tiempo sirve para unir a los cubanos. Es lo que estoy tratando con esta canción, que se unan más todos los cubanos del mundo, no solo los que están en Cuba. Para, una vez más, burlar ese bloqueo que tanto daño nos hace y por tanto tiempo hemos aguantando.

-Teniendo en cuenta que vamos a ganar este reclamo de tantos años, ¿cómo sería un mundo sin bloqueo para los cubanos?

-Sería un mundo maravilloso. Es algo que nos merecemos los cubanos. Esa felicidad de tener el mismo acceso que cualquier otro país. Es una deuda que tiene el mundo con nosotros y tiene que pagarla quitándonos el bloqueo.

Tenemos que luchar para hacerles entender a esos trogloditas, a esos salvajes que nos imponen este injusto bloqueo, que están cometiendo un acto fascista contra un pueblo. Y no solo el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela, a Irán. Ninguna nación tiene derecho de bloquear a ningún pueblo del mundo.

Vea el video de la canción Desbloquéame

Letra de la canción

Sabes tu retórica ya me aburrió

Yo no sé a qué masa le vas a mentir

Otra vez mi pueblo que se unió

te enfrenta y te dice que el bloqueo no

Tratas de ponernos contra la pared

Te da rabia no podernos someter

Otra vez mi fe te sorprendió

y el mundo te grita que el bloqueo no

Coge mambo, coge timba,

y no comas tanta guinda.

al brindar con tus cipayos

y otros tontos papagayos.

El mundo te grita que el Bloqueo no

Sabes que el ingenio de este gran país

te supera siempre cada mes de abril

otra vez tu soberbia se encendió

y la humanidad dice el Bloqueo no

Quieres ser Goliat, pues nosotros David

Quieres la humildad pisoteada por ti

y otra vez mi honda se tensó

y hasta Dios te dice que el Bloqueo no.

Coge trova, coge timba

y no comas tanta guinda.

al brindar con tus cipayos

y otros tontos papagayos.

Esa forma extraña que usa para someter

Al final se volverá en contra de sí

bloqueando a los demás te bloqueas a ti

y sacas un boleto hacia la soledad

A un pueblo que amanece con dignidad

Cada día escucha se recrudeció

y otra vez pierdes tu oportunidad

de limpiar tu historia diciendo el Bloqueo no

Desbloquéame

Desbloquéame

Desbloquéanos,

Con tus amenazas, con tu prepotencia,

Ensucias tu historia

Con tanta indecencia

Los pueblos del mundo tenemos conciencia

Con tu petulancia, ¿no te da verguenza?

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

(Con información de CubaNow)