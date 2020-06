Muere Pau Donés, cantante de la banda española Jarabe de Palo

El cantante de la banda española Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes a los 53 años después de una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su familia en un comunicado. El vocalista, de voz inconfundible, padecía cáncer de colon desde agosto de 2015.

Hace una semana, Jarabe de Palo, con Pau Donés a la cabeza, publicó un adelanto de su nuevo álbum, y la primera canción se convirtió en la más vendida en España en formato digital en la última semana: Eso que tú me das.

“Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido, por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía”, dice la emotiva letra.