COVID-19 en el mundo: España vive su jornada más aciaga con 738 muertos en 24 horas

El impacto de la crisis del coronavirus en la sanidad privada tiene dos caras. Mientras una parte de sus recursos están a disposición de las administraciones para asistir a pacientes infectados, las consultas, operaciones y pruebas ajenas a la pandemia, incluidas las concertadas con la pública, se han suspendido y los ingresos se han desplomado cerca de un 80%, según la patronal. La mayoría de los grupos han optado por recortar plantilla y HM ha cerrado siete policlínicos en la Comunidad de Madrid “por tiempo indefinido”. Las empresas alegan que deben ahorrar gastos para sobrevivir y sostienen que se trata de trabajadores que no están “en primera línea” de la lucha contra la pandemia.

El recorte de plantilla afecta, sostiene la asociación empresarial, a las áreas de limpieza —“sobre todo en zonas sin atención a coronavirus”—, administración o técnicos “que no son de primera necesidad” y a sanitarios de especialidades como fisioterapeutas, dentistas o médicos estéticos. HM, con 17 hospitales, 4 centros especializados y 21 policlínicos en España, admite en un comunicado que ha enviado cartas a “a todo el personal no sanitario y no esencial” para combatir el Covid-19 “invitándoles, de manera voluntaria, a acogerse a diferentes opciones de reorganización laboral”. Son empleados “que no pueden participar en la gestión sanitaria de la misma manera y cuyo volumen de trabajo se está viendo sensiblemente reducido o es inexistente”.

Los sindicatos cuestionan que se envíe a casa a empleados de la sanidad privada en una crisis de estas proporciones. “Hacen falta manos para luchar contra el coronavirus en todos los departamentos y categorías. Hasta los auxiliares administrativos de las consultas que se han suspendido podrían, por ejemplo, atender e informar a las familias de los infectados”, defiende Samuel Mosquera, portavoz de Sanidad Privada en Comisiones Obreras.

Cuando el coronavirus empezó a extenderse los centros sanitarios privados derivaban a todos los positivos a hospitales públicos. Las empresas aseguran que, ante la magnitud de la crisis, se pusieron a disposición de las Administraciones unos días antes del estado de alarma. Ahora, según sus datos, atienden a un 10% de los pacientes con coronavirus que están en UCI.

La sanidad privada factura en España unos 6.500 millones de euros, según datos del más reciente análisis del sector divulgado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). El negocio en sus 460 hospitales, un 60% del total de España, no ha dejado de crecer en los últimos años. La crisis del coronavirus, sin embargo, ha desplomado la actividad un 80%, debido a la suspensión masiva de consultas, operaciones y pruebas tanto privadas como concertadas. La caída de ingresos, dice la patronal, ronda ese porcentaje.

