Tras más de un año de tratamiento médico en Cuba, Florencia Kirchner regresa a Argentina

Después de más de un año de estadía en Cuba por problemas médicos anoche regresó a Argentina Florencia Kirchner. Llegó acompañada por su mamá, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un avión en el que también volvieron algunos argentinos.

Antes de partir, y como corolario de su tratamiento en el país caribeño, publicó una carta en la que apuntó que estaba “dejando la campana de cristal”. El tratamiento continuará en su casa en Buenos Aires.

“Camino por la habitación a la caza de imágenes fértiles en la cabeza, para que se me hagan como bebés. Camino por el teatro imaginario, mientras por el instante, se me escapan las palabras que querría decir. Se me habla la boca sola. Estoy jugando a la premonición. Pasé gran parte del día en pose fetal”, apuntó Florencia en la publicación de Instagram en la que describió sus últimos minutos en la que fue la habitación donde vivió el último año en Cuba, país al que Fernández de Kirchner viajó en varias oportunidades para acompañarla tras solicitar permiso a la justicia para salir del país.

La vicepresidenta volvió junto a su hija en medio de la cuarentena obligatoria que el gobierno nacional decretó por la pandemia de coronavirus que azota al mundo. Florencia siguió durante el último año un tratamiento médico en Cuba, adonde había ido a participar de un congreso de cine y le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores.

(Con información de Página 12)