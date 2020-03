Balance del MICONS: Exhorta primer ministro a mantener la eficiencia y la calidad en la construcción

“Si en el plan de desarrollo del país hemos establecido como prioridad la construcción, hay que resolver los problemas que están afectando los procesos inversionistas asociados a esta rama. Además, avanzar a los ritmos que demanda el país y que den respuesta a las prioridades planteadas”, aseguró Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, durante el balance de trabajo del año 2019 del Ministerio de la Construcción (MICONS).

En la reunión, que contó con la presencia de Miguel Díaz Canel Bermúdez presidente de la República, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los vice primeros ministros Inés María Chapman y Ramiro Valdés Menéndez, René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, Omar Ruiz Martín, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC, se analizó temas referentes a la producción de materiales de la construcción, la eficiencia de los procesos inversionistas y la sustitución de importaciones.

El primer ministro se refirió en su intervención a la compleja situación que atraviesa Cuba: recrudecimiento del bloqueo, la aplicación de la ley Helms Burton y la persecución financiera que trae intrínseca y los intentos por evitar la llegada de combustible al país.

Según Marrero, a este contexto se une la COVID-19, que por su causa- en el plano económico- están dejando de llegar importaciones y “la situación puede empeorar porque muchas empresas que abastecen a Cuba han cerrado o disminuido sus producciones. “Esta situación requiere un pensamiento a luz larga”.

En este sentido, exhortó a poner pensamiento a lo que estamos haciendo y buscar alternativas. “Tenemos que seguir construyendo. Habrá afectaciones, pero hay que identificar las prioridades, porque no se puede parar el desarrollo del país”.

En sus palabras, el primer ministro insistió en continuar adelantando los programas de los viales (especialmente el asfalto), la producción de materiales de la construcción e identificar posibles rubros que hoy se importan como los áridos, el acero y la madera, y que en algún momento, pueden incluso exportarse.

“El MICONS ha tenido un resultado meritorio en el 2019. Hay que revisar las cuentas por cobrar, los índices de consumo, las empresas que generan pérdidas y los resultados de las ventas y utilidades”. Además, destacó algunos de los programas en los que se ha avanzado: el turismo, la defensa, las obras hidráulicas, Antillana, las fábricas de cemento y las relacionadas con las energías renovables.

Sobre la vivienda, Marrero reiteró que se da prioridad a este programa dentro de la agenda del gobierno, incluidos los problemas de mantenimiento, solares en malas condiciones, pisos de tierra, ect.

“Hay que hacer casas con calidad, no hacer por cumplir. Ha habido mucha chapucería en ese sentido. Una vivienda no se puede declarar habitable si tiene problemas de calidad. Es una cuestión de principios y hay que resolverlo. Nosotros no construimos albergues de personas, construimos viviendas”, enfatizó el dirigente cubano.