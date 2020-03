Latinoamericanas toman las calles este 8 de marzo para exigir derechos

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, millones de féminas saldrán a las calles de las principales ciudades de América Latina para manifestarse contra la violencia sexual y reclamar derechos sociales.

La conmemoración de este año coincide con el éxito o el fracaso de una serie de leyes que buscan acoger antiguas demandas de las mujeres como penalizar el femicidio, legalizar el aborto, mayor participación política y derechos igualitarios.

Colombia.

Miles de colombianas marcharan en las principales ciudades de Colombia para conmemorar el l Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Además, uno de principales objetivos de la movilización será el aborto legal.

En Bogotá, además de la marcha se llevará a cabo un plantón llamado “escuchatón” que, aparte de velar por el día de la mujer, tendrá como lema rechazar los casos de feminicidios y los asesinatos de líderes sociales y sindicales en Colombia.

La violencia sexual y los feminicidios siguen siendo un desafío para Iván Duque.

Argentina.

Miles de argentinas marcharán bajo el grito “¡Aborto legal, ya!”. Los movimientos feministas impulsarán la legalización del aborto, algo que se presume que se aprobará este año.

En Buenos Aires, la convocatoria es a las 12.00 en la Catedral. Para el lunes 9 de marzo habrá una concentración en las inmediaciones de Plaza Mayo a las 16.00 (Hora local).

El lema de la convocatoria de este año es “Por la autonomía de nuestros cuerpos y contra los fundamentalismos religiosos”, nombrado así por el colectivo Ni una menos.

México.

La marcha de mujeres en el país será contra la violencia hacia las mujeres. Los colectivos exigirán justicia por las mujeres violentadas, asesinadas o desaparecidas a lo largo del territorio mexicano.

En Ciudad de México, la marcha partirá del Monumento a la Revolución a las 14.00. (Hora local) y terminará en el Zócalo capitalino.

Las movilizaciones serán en al menos 20 ciudades del país. Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Toluca y Tampico han organizado marchas para este 8 de marzo.

Además de la marcha del domingo, el lunes 9 de marzo se realizará un paro nacional bajo el lima #UnDiaSinNosotras. El pedido es que las mujeres no asistan a sus centros de trabajos, no vayan a clases y no salgan a las calles.

Chile.

Este año en Chile, la marcha de mujeres está vinculada al estallido social que atraviesa el país desde hace 140 días.

La Coordinadora Feminista 8M, organizadora del evento, encabezará las manifestaciones con el programa “Contra la precarización de la vida”.

Las movilizaciones se dará en diversas localidades del país. Arica, Antofagasta, La Serena y Valparaíso son algunas de las ciudades. Las marchas serán el domingo 8 y lunes 9 de marzo.

Perú.

Bajo el lema “Trabajadoras sí, explotadas y violentadas no”, colectivos feministas marcharan en Lima.

Otras de las consignas de la movilización son “Trabajo digno, ahora”, “Perú país de violadores” y “Lavar y cocinar también es trabajar”.