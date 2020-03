Abandona Michael Bloomberg su campaña por la presidencia de Estados Unidos

Este miércoles el multimillonario estadounidense y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha abandonado la carrera presidencial 2020 por la presidencia de Estados Unidos, de acuerdo con la información ofrecida por medios locales.

Michael Bloomberg terminó su campaña presidencial cerrando una carrera audaz en la que el exalcalde de Nueva York gastó cientos de millones de dólares de su propio dinero para financiar su campaña tardía.

La decisión es tomada además, luego de perder una serie de estados en las primarias demócratas durante el denominado supermartes.

El político, quien invirtió una fortuna en publicidad y apostó a las primarias del supermartes para entrar en la carrera por la nominación presidencial, viajó de vuelta a la ciudad de Nueva York anoche porque este miércoles será “un día de ajuste de cuentas”, según varias personas familiarizadas con sus planes.

No obstante, Bloomberg dijo que mientras observaba los resultados, para él “está claro que no importa cuántos delegados ganemos esta noche, hicimos algo que nadie más creía posible”.

En sólo tres meses, añadió ante su personal y partidarios en Palm Beach, Florida- pasamos del 1 por ciento en las encuestas a ser un contendiente para la nominación demócrata a la presidencia.

El exalcalde de Nueva York gastó más de 500 millones de dólares para construir su maquinaria publicitaria, incluso expresó su confianza en que le daría la vuelta a la campaña cuando su nombre apareciera en la boleta el supermartes. De hecho, algunos estrategas evaluaban la posibilidad de que el partido cerrara filas en torno suyo con tal de lograr una propuesta moderada que frenara al senador Bernie Sanders, cuya eventual nominación no es bienvenida en la maquinaria del partido.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020