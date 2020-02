El doloroso salto de un pertiguista

Zach McWhorter, estudiante de la Brigham Young University y saltador de pértiga, ha tenido que recibir 18 puntos de sutura tras golpearse con la pértiga en los testículos durante un entrenamiento.

“RIP a mis futuros hijos”, escribió el joven saltador de pértiga, de tan solo 21 años, que compartió el vídeo en sus redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo, después de correr 20 metros e impulsarse para saltar, lamentablemente la pértiga se clava en sus genitales. El resultado fue una herida profunda en el pene y los testículos, llevando a rozar incluso el escroto.

Todo ocurrió en septiembre, pero el vídeo no ha sido publicado hasta esta semana y, en apenas unos días, el vídeo ya acumula casi 4 millones de ‘me gusta’ y más de 200.000 compartidos.

En él se ve a McWhorter salvar perfectamente el listón pero, para su desgracia, la pértiga sigue su camino directo hacia sus testículos.

“Hice un gran salto, me sentí muy bien, era el mejor salto del día”, ha explicado McWhorter a una televisión local de Utah, el estado donde se encuentra la universidad en la que estudia y entrena.

Su padre, que grababa todo, acudió a su ayuda tras el incidente. Cosas de la vida, el progenitor de McWhorter es urólogo y pudo coserle el escroto a su hijo con 18 puntos de sutura.

Meses después y no sin cierta ironía, el joven ha declarado lo siguiente: “Sí, nunca había estado tan cercano a mi padre como aquel día”. Por suerte, indica, sus testículos se encuentran bien salvo por la tremenda cicatriz que le provocó este incidente.

Sugiere una corrección

Redacción El HuffPost

POLE VAULTER SNAGS SCROTUM:

“There was a hole in it.”

Today, BYU pole vaulter Zach McWhorter laughs about this very private injury.

His dad is his coach & ironically also a urologist who quickly stitched up the injury.

MORE |https://t.co/vN0OzL9jYv pic.twitter.com/956b4zkWNr

— Jim Spiewak (@JimSpiewak) February 21, 2020