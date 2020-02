Tras caos y demoras, Pete Buttigieg gana el caucus demócrata de Iowa

Autoridades del partido demócrata anunciaron en la tarde del martes los primeros resultados del caucus de Iowa, luego de un día de caos y demoras producto de problemas técnicos que impidieron hacerlo el lunes: con el 62 por ciento de los precintos escrutados, el ex alcalde de la ciudad de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, se impone con el 27 por ciento de los votos. Lo sigue de cerca el senador de Vermont, Bernie Sanders, con el 25 por ciento.

Detrás se ubican: la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren (18 por ciento); el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden (16 por ciento) y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar (13 por ciento). Otros dos candidatos -el emprendedor Andrew Yang y el CEO de un fondo de inversión, Tom Steyer- lograron suficientes adhesiones en el particular sistema del estado, con un 1,1 y 0,3 por ciento, respectivamente. Y los cuatro restantes -John Delaney, Michael Bennet, Deval Patrick y Tulsi Gabbard- permanecen sin apoyos registrados.

El ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, por su parte, decidió no competir en las elecciones y solo comenzará a aparecer como alternativa a partir del “Súper Martes”, la cuarta etapa en la que cinco estados de mayor calibre electoral concurren a las urnas.

Las autoridades del partido recurrieron a un recuento manual, luego de que se registraran inconsistencias en la aplicación utilizada. En una declaración a la prensa previa a la divulgación de los resultados, el titular del partido en el estado, Troy Price, indicó que el problema fue consecuencia de “un error de código en una de las secciones del back end”.

No obstante, enfatizó que el sistema no había sido hackeado y que la información no fue manipulada. “Lo único que diré es que la información está segura y que siempre estuvo segura. La información que llegó está segura”, expresó.

Buttigieg ya se había declarado ganador en la noche del lunes pese a que ya se había anunciado que los resultados no se conocerían hasta el día siguiente. “Según todos los indicios, vamos a New Hampshire victoriosos”, aseguró, en contraste con sus oponentes, que prefirieron mostrarse cautelosos.

El ex alcalde también fue el primero en referirse a los resultados parciales. En un discurso en New Hampshire -sede de la segunda votación, que tendrá lugar el próximo 11 de febrero- expresó: “No conocemos todas las cifras, pero sabemos esto. Una campaña que empezó hace un año con cuatro miembros, sin dinero ni nivel de conocimiento, solo una idea, una campaña para la que algunos aseguraron no había lugar (...) y sin importar que pase después, no se puede negar que esto representa una victoria increíble para esta campaña, esta candidatura y la visión de la que todos forman parte”.

Quien ya puede considerar que no ha cumplido las expectativas es Joe Biden. A pesar de no haberse ubicado nunca entre los primeros puestos de las encuestas en el estado, el haber terminado en el cuarto puesto generará dudas en la campaña del ex vicepresidente, quien debe defender su liderazgo en la intención de voto a nivel nacional.

En un email masivo enviado a sus partidarios, Biden aseguró que “Iowa fue solo el principio” de la carrera. “Peleamos duro. Ahora nos encontramos en una buena posición para presentar nuestra visión al resto del país. No hay tiempo para descansar. Tenemos que estar preparados para llevar esta campaña a New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur (donde tendrán lugar las próximas votaciones). Mientras tanto, Trump me ataca sin parar”, expresa un párrafo de la misiva, donde reitera su pedido de fondos para continuar con la campaña.

Por primera vez en su historia, el partido también está divulgando los votos totales que recibió cada candidato en la segunda ronda de la votación (el caucus funciona de manera que los candidatos que reciben al menos el 15 por ciento de las adhesiones en cada uno de los 1.678 precintos califica a una segunda ronda, mientras que los votantes de aquellos que no llegaron al umbral luego tienen la posibilidad de dar su apoyo a alguno de los candidatos que si lo haya hecho). Las cifras -también con el 62 por ciento de los precintos escrutados- lo muestran a Sanders en primer lugar con poco más de 28.000 votos, frente a los aproximadamente 27.000 de Buttigieg. Warren recibió casi 21.000 y Biden poco más de 16.000.

De hecho, Jeff Weaver, uno de los principales asesores de Sanders aseguró que los resultados fueron “gratificantes” para la campaña y puso énfasis en el estar liderando el voto popular. “Queremos agradecerle a la gente de Iowa. De acuerdo a las cifras reveladas, está claro que en la primera y segunda ronda de votos más gente votó por Bernie que por cualquier otro candidato”.

Los caucus o asambleas vecinales de Iowa son la primera cita del largo y complejo proceso de primarias en el seno del Partido Demócrata para designar al candidato que se enfrentará al actual presidente, el republicano Donald Trump, en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

Pese a que es un estado pequeño y no aporta un número significativo de delegados necesarios para obtener la nominación -41 de 1.991, el 1 por ciento del total- cuenta con un peso simbólico, principalmente por dos razones: es el primero en votar y, por ende, otorga momentum al ganador de cara a las votaciones siguientes; e históricamente, el candidato que se alzó en Iowa, también se quedó con la nominación del partido.

(Con información de agencias)