Rechazan en Bélgica nueva campaña contra Cuba de eurodiputados

Bruselas, 4 de febrero de 2020

Sr. José Ramón Bauzá

Estimado Señor Bauzá:

Los miembros de la Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica (CUBABEL), nos dirigimos a usted tras conocer sobre la realización de este evento auspiciado por la organización Civil RightsDefenders.

Somos cubanos que no vivimos en Cuba y defendemos obviamente la existencia una sociedad civil en nuestra patria. Nosotros nos solidarizamos con nuestro pueblo y queremos una sociedad civil auténtica, esa sociedad civil que existe en Cuba y que agrupa y representa a los sectores más diversos y la mayoría de la población del país. Apoyamos a la sociedad civil cubana, la que construye la nación que los cubanos que viven en la Isla han decidido como modelo. Apoyamos esa sociedad civil cubana integrada por las organizaciones de masas de Cuba, las que agrupan a juristas, artistas, periodistas, escritores, científicos, deportistas, etc.

Esos sí representan a la sociedad civil cubana, no estas personasa quienes ustedes han invitado a este evento. A qué sector de la población cubana representan, ¿quién de los miembros de sus supuestas organizaciones contó con el voto popular y fue elegido representante del pueblo a cualquier nivel en las pasadas elecciones?.

Todos conocemos que estas personas son pagadas por el gobierno de los Estados Unidos. Ese mismo gobierno que, durante casi seis décadas, ha tratado de rendir por hambre, por enfermedades y por necesidad a la población cubana con un genocida bloqueo que arrecia cada vez más, que la verdadera sociedad civil cubana rechaza y pide su levantamiento, actitud que se distancia de la asumida por muchos de los participantes que ustedes han invitado, quienes en muchos casos se reúnen en Washington con los principales paladines de esta política criminal de asfixia a todo nuestro pueblo.

Llama la atención que algunos de los supuestos “representantes de la llamada sociedad civil y defensores de los derechos humanos” de nuestro pueblo apoyen el genocida bloqueo económico, comercial y financiero que, durante casi seis décadas, ha acumulado daños por un valor de 138 mil 843 4 millones de dólares a la nación cubana. Cuántos programas a favor del desarrollo económico y social de la Isla se hubiesen podido implementar si el estado cubano tuviera esos recursos. El bloqueo ha drenado no solo los recursos financieros del país sino también sus recursos humanos. Lacera profundamente la hipocresía de quienes enviaron sus cartas a Civil Rightdefenders”, manipulando groseramente y con total ausencia de patriotismo la realidad que viven nuestros hermanos en Cuba. Ese sometimiento a la política imperial es también una de las razones que explica que ninguno tenga apoyo en la población cubana.

Señor Bauzá, nosotros tenemos la ciudadanía europea y sinceramente nos avergüenza que usted, miembro de la Eurocámara se preste y promueva acciones que no tienen nada que ver con los principios que animan a las verdaderas democracias. Es necesario que sepa que al votar en las elecciones europeas lo hacemos pensando que los eurodiputados serán ejemplos y promotores de un espíritu real de solidaridad, de apertura al mundo, de una visión objetiva, de construcción de puentes entre países, culturas y sistemas políticos, de humanismo, de entendimiento, de no injerencia en los asuntos de otros países. Le confesamos que su accionar defrauda nuestras ideas sobre el Parlamento Europeo. Es una pena que no promueva eventos donde se hable con objetividad de Cuba, con sus logros y defectos. Para hacer esto obviamente tendría que invitar a los reales representantes de la sociedad civil cubana, no a estas personas que no tienen crédito alguno en Cuba, que juegan a la oposición para sacar réditos personales, para vivir bien y que apuestan por destruir el sistema que la mayoría de la población cubana defiende. Estas personas que acuden a estos espacios con el fin de provocar, buscar legitimidad y el reconocimiento que no tienen dentro de la sociedad cubana.

Hace solo unos días se conmemoró el 167 aniversario del natalicio de José Martí, el más universal de los cubanos quien con la grandeza de su pensamiento señaló: “No merece llamarse cubano quien habiendo nacido en esa tierra mancilla su más profunda raíz”. Las personas a quienes ha invitado a su evento ciertamente no merecen llamarse cubanos. No son nuestros compatriotas.

De otra parte, conocemos las razones por las que la organización Civil Rightdefenders copatrocina este evento. En su sitio deja claro que se enfoca en tres países de la región, obviamente, incluido el nuestro. Nos preguntamos, cómo se pueden defender los derechos civiles de manera selectiva; ¿pudiera el representante de la organización hablarnos de las acciones realizadas para proteger los derechos civiles de los líderes sociales en Colombia, Honduras y otros países de la región que son asesinados cada día; ¿pudiéramos conocer la acción internacional que ha realizado en defensa de los derechos civiles y políticos de Julian Assange a quien, con la complicidad de muchos incluida esta organización, se deja morir en silencio?

Resulta lamentable Señor Bauza que violen, con eventos como este, los verdaderos principios de la democracia. Lamentamos y rechazamos la selectividad con que tratan los derechos civiles y políticos. De otra parte le invitamos a tratar la violación de los derechos civiles y políticos que se producen en el territorio cubano de la base Naval de Guantánamo.

Como cubanas y cubanos de verdad, los integrantes de nuestra asociación apoyamos el fortalecimiento de la cooperación y el diálogo entre la Unión Europea y Cuba y la implementación incondicional del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba, la Unión Europea y sus Estados miembros. También seguiremos defendiendo el derecho de nuestras familias y del pueblo cubano en general a vivir en el sistema político, económico y social que han escogido, que nosotros apoyamos y que las más de 2200 organizaciones de sociedad civil que hay en nuestra Patria Amada, ayudan a construir.

Sinceramente,

Menia Martínez Zamora, Presidenta de Cubabel