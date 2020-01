Confirmado: La “bola de fuego” que se vio en Puerto Rico era un meteorito

Miles de puertorriqueños a lo largo y ancho de la isla dieron cuenta este viernes en sus redes sociales sobre del avistamiento de un objeto que describían como una “bola de fuego” o “meteorito” cayendo del cielo. El misterio sobre qué exactamente fue lo que vieron no tardó en revelarse: se trataba de un meteoro.

Según Juan González Alicea, presidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), el evento que fue observado en todo Puerto Rico alrededor de las 5:30 de la tarde del viernes se trató de un meteoro que penetró la atmósfera.

González Alicea dijo que el meteoro o bólido fue de color anaranjado con estela verdosa, de los más comunes que se observan, y pudo ser visto por una duración aproximada de 15 segundos. Por el tamaño, indicó que puede deducirse que se trataba de un meteoro grande antes de penetrar la atmósfera.

El reportero gráfico Dennis Rivera Pichardo fue una de las miles de personas que vio el meteoro. Según narró en entrevista con El Nuevo Día, manejaba de Ponce a San Juan cuando vio la “bola de fuego” en el cielo.

“Iba cruzando justo por las letras de Ponce hacia San Juan y lo que se vio fue una bola de fuego, como azul, bien luminosa y cubierta de fuego alrededor. Bajó superrápido, como una bola bien impresionante”, relató el fotoperiodista independiente que ha publicado su trabajo en medios locales e internacionales como El Nuevo Día, The New York Times y The Washington Post.

“De momento yo pensé será un avión, pero era demasiado rápido. Era una cosa impresionante por la velocidad”. Asimismo, Rivera Pichardo dijo que lo observó como un objeto “bien grande” comparado con un avión que se observa desde el cielo.

El evento fue apreciado en múltiples municipios. Residentes de Dorado, Gurabo, Bayamón, Yabucoa, Caguas, entre otros municipios, publicaron mensajes en las redes sociales que vieron un "meteorito".

El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín informó que una de sus cámaras de seguridad captó el "aparente meteoro". La operación del aeropuerto no se afectó por el suceso.

(Con información de El Nuevo Día)