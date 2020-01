Premios Oscar 2020: Parásitos, Joker y Antonio Banderas (+ Fotos y Video)

La estremecedora Joker encabeza la lista de películas nominadas a los premios Oscar que se dio a conocer este lunes en Los Ángeles. El filme, protagonizado por Joaquin Phoenix, compite en 11 categorías, entre ellas mejor película, mejor director y mejor actor.

The Irishman (El irlandés), 1917 (que ganó el Globo de Oro a mejor película dramática este mes) y Once Upon A Time In Hollywood (Érase una vez... en Hollywood) le siguen con 10 nominaciones cada una.

Por su parte, el actor español Antonio Banderas ha conseguido su primera nominación al Oscar por su papel en el filme de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, que también ha sido nominado en la categoría de mejor película internacional.

Una de las sorpresas han sido las seis nominaciones que ha recibido la película surcoreana Parásitos, que compite en las principales categorías.

La actriz Scarlett Johansson también tiene mucho que celebrar al ser nominada como mejor actriz principal y mejor actriz de reparto.

Alrededor de nueve mil miembros de la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitieron sus votos para escoger a los candidatos que competirán el próximo 9 de febrero por una o más estatuillas.

La 92ª edición de los premios Oscar se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y, al igual que el año pasado, no tendrá presentador.

Los nominados de la 92.ª edición de los galardones son los siguientes:

Mejor película: Ford v Ferrari; The Irishman; Jojo Rabbit; Joker; Little Women; Marriage Story; 1917, Once Upon a Time...in Hollywood y Parasite.

Ford v Ferrari; The Irishman; Jojo Rabbit; Joker; Little Women; Marriage Story; 1917, Once Upon a Time...in Hollywood y Parasite. Mejor director: Martin Scorsese por El irlandés; Todd Phillips por Joker; Sam Mendes por 1917; Quentin Tarantino por Había una vez en Hollywood y Bong Joon-ho por Parásitos.

Mejor actriz: Cynthia Erivo por Harriet; Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio; Saoirse Ronan por Mujercitas; Charlize Theron por Bombshell y Renée Zellweger por Judy.

Cynthia Erivo por Harriet; Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio; Saoirse Ronan por Mujercitas; Charlize Theron por Bombshell y Renée Zellweger por Judy. Mejor actor: Antonio Banderas por Dolor y Gloria, dirigida por Pedro Almodóvar; Leonardo DiCaprio por Había una vez en Hollywood; Adam Driver por Historia de un matrimonio; Joaquin Phoenix por Joker y Jonathatn Pryce por The Two Popes.

Antonio Banderas por Dolor y Gloria, dirigida por Pedro Almodóvar; Leonardo DiCaprio por Había una vez en Hollywood; Adam Driver por Historia de un matrimonio; Joaquin Phoenix por Joker y Jonathatn Pryce por The Two Popes. Mejor actor de reparto: Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood; Anthony Hopkins por Los dos papas; Al Pacino y Joe Pesci, ambos por El irlandés y Brad Pitt por Había una vez en Hollywood.

Mejor actriz de reparto: Kathy Bates por El caso de Richard Jewell; Laura Dern por Historia de un matrimonio; Scarlett Johansson por Jojo Rabbit; Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por El escándalo.

Kathy Bates por El caso de Richard Jewell; Laura Dern por Historia de un matrimonio; Scarlett Johansson por Jojo Rabbit; Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por El escándalo. Mejor película extranjera: Corpus Christi (Polonia); Honeyland (Macedonia del Norte); Les Miserables (Francia); Dolor y Gloria (España) y Parásitos (Corea del Sur).

En video, nominaciones a los Oscar 2020

(Con información de RT y BBC Mundo)