Estados Unidos estrenará documental sobre tratamiento cubano contra el cáncer

La televisora pública estadounidense PBS estrenará en abril un documental sobre el CIMAVax, un medicamento cubano contra el cáncer de pulmón, en el cual colaboran hoy instituciones de la Isla y Estados Unidos.

Bajo el título de Cuba's Cancer Hope, el material audiovisual también se centrará en otras prometedoras terapias contra el cáncer desarrolladas por científicos cubanos, según adelantó en su cuenta de la red social Twitter el Roswell Park Comprehensive Cancer Center, de Nueva York.

Roswell Park experts were happy to share their input with @novapbs for “Cuba’s Cancer Hope,” which looks at #CIMAvax and other promising cancer therapies developed by Cuban scientists. The show, which is being highlighted at #TCA20, will debut in April on @PBS – stay tuned!

— Roswell Park (@RoswellPark) January 10, 2020