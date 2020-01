Una propuesta de matrimonio “de película” (+ Video)

Un cineasta “hackea” una película de Disney para pedir matrimonio a su novia y sorprendió a muchas personas, además de a la mujer. Las emocionantes imágenes de la pareja en una sala de cine, se volvieron en pocas horas todo un fenómeno en internet.

Como un cuento hecho realidad. Así podría resumirse la historia de amor del cineasta estadounidense que logró robar los corazones de los internautas con su épica propuesta de matrimonio propia de una historia de hadas. ¡Y el esfuerzo mereció la pena!

El hombre, llamado Lee Loechler, decidió llevar a su pareja a una pequeña sala de cine para ver junto a ella la mítica película animada de Disney “La bella durmiente”. No obstante, apostó por modificar la clásica escena en la que el príncipe despierta a la princesa Aurora con un beso: Loechler hizo que los protagonistas de la película se parecieran a su novia y a él.

En las imágenes —que se han hecho virales— se puede ver que la pareja de Loechler, una cardióloga llamada Sthuthi David, se da cuenta de que los personajes tienen un gran parecido a ella y a su novio. De repente, unos instantes después, el príncipe saca un anillo de compromiso y lo lanza a través de la pantalla, mientras que Lee simula atraparlo y se arrodilla para proponerle matrimonio al amor de su vida.

Loechler reveló que trabajó durante seis meses junto a un ilustrador para crear el final alternativo de “La bella durmiente”, la película favorita de su novia.

Las imágenes se convirtieron en todo un fenómeno en internet y no dejaron indiferente a nadie.

For 6 months I worked with @Yours_True_Lee to execute the Sleeping Beauty proposal of his high school sweetheart’s dreams 💍💕 Check out the full video here:https://t.co/3C6z2P0rdC#SleepingBeautyProposal #CharacterDesign #Animation pic.twitter.com/cLEMzmFNH6

— Kayla Coombs (@KaylaJCoombs) January 10, 2020