EE.UU volverá a aplicar aranceles sobre el acero y el aluminio de Brasil y Argentina

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que volverá a aplicar aranceles sobre todo el acero y el aluminio que proceda de Brasil y Argentina, debido a la devaluación masiva que enfrentan las dos naciones suramericanas.

En su cuenta de Twitter, el mandatario adelantó que esta medida es para proteger a los agricultores estadunidenses.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....

