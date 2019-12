Casa Blanca se niega a colaborar con la Comisión Judicial en proceso de impeachment contra Trump

La Casa Blanca ha anunciado este domingo que no participará en la próxima vista sobre el proceso de destitución ("impeachment") contra el presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para el próximo 4 de diciembre ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En una misiva enviada al presidente de la Comisión, Jerrold Nadler, el abogado del presidente Pat Cipollone ha indicado que la Casa Blanca 'no puede participar en una audiencia cuando los testigos todavía no han sido elegidos y mientras no se garantice que el presidente será sometido a un proceso justo'.