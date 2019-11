Usuarios de EE.UU. y el norte de Europa reportan caída de Twitter

La red social Twitter se ha caído la madrugada de este sábado en varias partes del mundo, según reportan usuarios afectados e informa el portal Downdetector.

Se han registrado fallos en EE.UU. y el norte de Europa, principalmente. Los internautas de otros lugares, como México, Brasil, Rusia, Japón, o Malasia, también han tenido problemas para usar Twitter, aunque en menor medida.

Algunos usuarios precisan que no pueden tuitear, ya que cuando lo hacen les aparece la siguiente advertencia: "¡Vaya! ¡Ya has dicho esto!", que aparece cuando se intenta publicar un mensaje repetido, o bien: "lo sentimos, tu tuit no se pudo enviar. ¿Le gustaría volver a intentarlo o guardarlo en borradores?".

Otras personas dicen no poder retituear, ni enviar mensajes directos o GIF, así como ver los comentarios a sus propios tuits.

La mayor parte de los problemas se han registrado entre aquellos usuarios que no acceden a la red desde un móvil o un iPad (49 %), frente al 32 % de los usuarios que sí lo hacen. Los fallos en dispositivos cuyo sistema operativo es Android suponen el 17 % del total.

El fallo se produce dos días después de que los servicios de Instagram y de Facebook sufrieran una caída mundial, principalmente en países de América y Europa. Los usuarios experimentaron distintos problemas, como la lentitud de los contenidos a la hora de cargarse.

(Tomado de RT)