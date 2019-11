¡UEA!, un disco para el alma divertir

Elito Revé y su Charangón hizo bailar a los asistentes al Salón Rosado de la Tropical, con su nuevo disco ¡UEA! presentado en el Encuentro Mundial de Bailadores y de Academias de Salsa, Baila en Cuba, celebrado del 17 al 22 de noviembre en la capital cubana.

Producido por el sello Bis Music de ARTex, el fonograma está conformado por once temas, de los cuales, el que le da título ¡UEA!, No me critiques, Ni muy muy ni tan tan y Se sigue comentando, fueron compuestos por Elito Revé.

La guagua y La Silicona, pertenecen al binomio autoral de Yaliesky Bárbaro Zaldívar y Arián Chacón. Este último se une a Norberto Josué Rodríguez en la creación de La Instalada y a Emilio Frías en Rumba El socio.

La oportunidad, de Iván Sotelo “Diván”, Te salvó la campana, de Dagoberto Gerardo Vázquez y un clásico de todos los tiempos, Me gustó, de Arsenio Rodríguez y Lili Martínez, cierran el repertorio autoral seleccionado para este disco.

Pensada para ser disfrutada por el bailador, la grabación, desde el primer track hasta el último, defiende la música popular cubana, rindiendo tributo a grandes de la historia musical como a Elito Revé, Lili Martínez, Félix Chapotín y Arsenio Rodríguez, sin dejar de ser contemporánea.

Las orquestaciones a cargo de los músicos Raydel Abreu, Yulián Eire y Geovani Cofiño, logran una fusión que no permite espacios a rupturas ni diferencias armónicas conceptuales. Todo lo contrario, cada arreglo, afianzan el sello alcanzado por la agrupación, dando muestras de la madurez alcanzada.

Es ese uno de los valores incuestionables del disco, ya que entrega una vez más la sonoridad que distingue a la orquesta desde su fundación hasta la fecha, en la que está la impronta de Elio Revé Matos, su creador; y a la que su hijo Elito, le ha dado continuidad, asumiendo arreglos contemporáneos y novedosos, sin perder la esencia.

Interpretaciones que permiten evaluar el trabajo meticuloso realizado para lograr resultados meritorios son aspectos a resaltar en esta nueva producción del Charangón, en la que se unen como invitados, jóvenes talentos que van marcando pauta en la música popular cubana, independientemente al género que cultivan, como El Micha, Telmary, Juan Guillermo, Diván, Alain Daniel y Yanela Brooks.

Los ya consagrados Robertón y el Lele, voces líderes de la Orquesta Los Van Van y la de Alexander Abreu, líder de Havana D Primera y Tania Pantoja, se unen también a la nómina de invitados.

Ellos, con su profesionalidad y talento, recrean el conocido tema Se sigue comentando, dándole una dramaturgia festiva de alto grado de cubanía.

No menos importante resultan las voces de, Dagoberto Vázquez y Susel Orietta Gómez, quienes con su afinación, amplios registros e interpretaciones de lujo, hacen prevalecer el liderazgo que ocupan, dentro de la agrupación, desde hace muchos años.

A ellos se unen nuevas voces que ya marcan su impronta en la orquesta como Alexie Moisés “Nene” y Leider Prieto, “OGBE SHE”. Ambos, además de su talento, dan aires renovadores y al mismo tiempo continuidad, a la historia sonora del Charangón.

Bajo la dirección general y musical de Elio Revé Duverger y la producción musical de Arián Chacón, Raydel Abreu y Yulián Eire, este fonograma, al igual que los anteriores, promete alcanzar gran popularidad en Cuba y otras latitudes, ya fue probado en el salón más musical de América Latina ante más de cuatrocientos extranjeros y resultó todo un suceso, pues hizo bailar hasta al más escéptico,

¡UEA!, posee valores musicales incuestionables, sonoridad que contagia, y textos que como crónica social, retoma frases, dicharachos, relata sucesos cotidianos de los cubanos, de este tiempo, que unido a melodías contagiosas, dan fe de estamos ante un disco que como un tornado, por suerte musical, aparece antes de que concluya el año, a manera de regalo para los cubanos y para el alma divertir.