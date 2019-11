Erick Hernández impuso otro récord mundial en dominio del balón (+Fotos)

El cubano Erick Hernández impuso este sábado récord mundial en dominio del balón, al mantener 1:05.34 horas a la pelota Tel Star 18 sin que cayera al suelo, en el lobby del hotel Copacabana, de la capital cubana.

La plusmarca anterior, de 1:02.05 horas, era del propio dominador habanero, impuesta el pasado mes de agosto en el hotel Roc Barlovento, en la bella playa de Varadero.

El bien llamado Dominador cubano expuso además que fortaleció el cuello en toda du dimensión, así como los músculos de la espalda baja, vitales para salir airoso en la posición de sentado, al igual que la zona lumbar y los cuádriceps.

Si se compara este récord con el anterior (en el Roc Barlovento), tuve algo a favor: el techo está más bajito y ya estoy acostumbrado a este lugar. Ahora me ubiqué precisamente donde coincidían los colores blanco y negro y, en un momento determinado, me movía lentamente hacia uno u otro lado, aseveró.

Hernández, quien expuso que la temperatura le ayudó bastante porque no había calor, sentenció que para el 2020, que será año olímpico, quiere poner un extra como hacen todos los dominadores del mundo. Y sobre su permanencia en estas modalidades expuso que, mientras esté motivado, seguirá intentando romper récords.

Cuando no me sienta a gusto, no intentaré nada más; pero ahora no es un sacrificio para mí, sino algo que disfruto mucho, concluyó.