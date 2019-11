Respuesta a “Ideas creativas para aumentar la productividad del trabajo”

Como era de esperar el intercambio resultó sustancioso, con una buena dosis de concordancia en elementos esenciales y diferentes prioridades en cuanto a las acciones requeridas para dar mayor protagonismo a las fuerzas productivas y a la productividad del trabajo.

Siempre insistiré que en este tipo de ejercitación del pensamiento analítico y creativo, más que una respuesta realizo una valoración del debate que no cierra, más bien abre etapas superiores para lograr consenso y poner en marcha soluciones.

Después de plantear un breve marco teórico, que obviamente no es completo, realicé estas tres preguntas.

¿Aumentar los salarios para que se incremente la productividad del trabajo, o es el aumento de la productividad del trabajo el que permitirá aumentar los salarios?

¿Es más alta la productividad del trabajo en entidades económicas de propiedad familiar o cooperativa?

¿Se puede lograr un incremento sostenido de la productividad del trabajo en entidades de propiedad estatal?

Mi primera observación se refiere a la importancia y oportunidad que les concedieron al tema en debate. Tomaré algunas palabras de ustedes.También valoro mucho el enfoque holístico realizado por la mayoría, no quedándose en el decisivo enclave económico, sino asociándolo con los aspectos políticos y sociales.

Se escribió sobre calidad de los productos y servicios, comercialización, ventas, atención al cliente, capacitación de los trabajadores, exigencia de las normas técnicas y los procedimientos, ética y valores morales, relaciones económicas internacionales, relaciones monetarias, métodos y estilos de dirección, competencia, motivaciones de los jefes, papel de los sindicatos, etc.

Las emociones son ciencia. Por eso es normal que al definir como concepto a un directivo, se defina como un motivador.

Sobre las preguntas, que generaron nuevas y buenas preguntas. Algunos como en el caso del amigo Jose R Oro puso ejemplos muy ilustrativos.

De la primera:

Expresiones como quién fue primero el huevo o la gallina; Un salario muy bajo desestimula, un salario muy alto no estimula, no es tener un salario “alto” de inicio para que la gente trabaje, pues he visto pasar que luego se “achantan” y les da lo mismo, hacer que no hacer. El salario no puede ser un número frío, sino que tiene que estar en función del trabajo realizado por el individuo, por su calidad y cantidad, por su especialización y complejidad, por el desempeño de la persona. Tenemos muchos ejemplos que demuestran que un aumento salarial por sí solo no determina un incremento de la productividad ni mejora la calidad de los servicios. En ningún país del mundo el salario de una persona resuelve sus necesidades básicas, más las expectativas. Reza un viejo adagio que el hombre más feliz es el que por la mañana tiene deseos de ir al trabajo, y por la tarde de regresar a su casa.

Ni lo uno ni lo otro, si no se establece un ambiente armónico del trabajo y su remuneración.

El salario es sin dudas un estímulo, pero no es el único ni el más poderoso, creo que se compensa con otros factores que igual estimulan o desmotivan, entre ellos clima organizacional, condiciones laborales, estrategias e iniciativas de gestión del capital humano, la estrategia y la cultura organizacional. Un correcto balance de todos conllevan a crear un capital humano altamente comprometido con su puesto de trabajo y los objetivos de la organización.

La economía lleva una enorme carga matemática y matemáticamente hablando no es posible pagar una riqueza que no se ha creado. Primero se crea el dinero con el que luego se le paga al que lo creó.

El problema del salario en Cuba es que no cubre las necesidades básicas de los asalariados, pero los incrementos universales del salario cómo el practicado recientemente solo generan inflación y alza del precio de los productos básicos, cuya existencia sigue siendo la misma. Es vital subir los salarios pero vinculándolos a la productividad. O sea mayor salario para los más productivos.

De la segunda pregunta:

La productividad del trabajo no está ligada a la propiedad. Hay muchas empresas privadas que han ido a la quiebra, no tiene nada que ver la propiedad. El secreto de la productividad está en la correcta gestión, decisiones y estrategias acertadas, controles efectivos, pagos adecuados, etc.

De la tercera pregunta:

Sí se puede lograr, claro que sí. Lo que hace falta es que el Estado no sólo quiera sino que también haga y facilite las condiciones necesarias para que esa productividad crezca y sea sostenible en el tiempo. No basta con poner a dirigir la entidad a los más confiables, también hace falta que sean los más capaces para esa función.

Un centro de trabajo limpio, organizado, con atención al trabajador y a su familia, con buena iluminación, ventilación, decoración, alimentación, pago por resultados y reconocimiento al buen trabajador, dan deseos de trabajar y de rendir. Tener asegurado transporte, medios de trabajo y sobre todo, contenido de trabajo. Sentirse útil y no que uno va a perder el tiempo o a cumplir con un horario, da deseos de trabajar.

Pienso que es necesario tener líderes capaces de integrar personas, de generar compromiso, unidad, trazar estrategias de motivación y retener al capital humano preparado y competente en la organización. Asimismo considero que los resultados deberían ser tangibles a los empleados.

ELIMINAR TODO LO QUE IMPIDE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO. Así de simple. Hacer un estudio económico-social-técnico-laboral, puntual, serio, abarcador, inclusivo, consecuente y…ya.

Sí se puede lograr el incremento sostenido de la productividad del trabajo en las entidades propiedad estatal, pero ello depende de una mejora continua de las condiciones de trabajo, este sector adolece de garantía, el déficit de materiales, la mala organización de los procesos productivos, deficiente utilización de la fuerza de trabajo entre otros son factores que afectan la productividad del trabajo y nada tienen que ver con el salario básico.

Dar independencia a las empresas estatales para administrar sus recursos, repartir sus utilidades, y manejar flexiblemente sus indicadores económicos es el único camino para comprometer a la masa con el resultado de su trabajo.

Los más asiduos en Para Pensar, saben que hay un destacado acertijando que escribe sus respuestas en décimas, aquí cito las dos primeras.

RARJ dijo:

-1-

Antes de sacar la cuenta

Si es la productividad

Quien da el salario, en verdad

Hay que analizar la VENTA.

Ya que si la VENTA aumenta

Todo está garantizado.

Tener, por eso, un Mercado

Seguro, aquí es lo mejor,

Lo otro sería, profesor,

Llover sobre lo mojado.

-2-

La empresa que es familiar

Le dá a la VENTA importancia

Y el tema de la ganancia

Es fácil de calcular.

Esto en la empresa estatal

Lleva mucho más trabajo.

Y en cuanto al salario bajo

Permítame que le explique,

Se aliviará cuando apliquen

Lo del pago por destajo.

Un cubadebatiente con un nick enigmático escribió once premisas que podrían servir para un nuevo debate, la mayoría de ellas las considero pertinentes.

El guantanamero Fernan se se inspiró con lo planteado por Ricardo y habló alto y claro sobre la discusión del presupuesto de las empresas y las discusiones sobre el cumplimiento del plan y sus indicadores.

Y casi al terminar de mis palabras, llega otro cubadebatiente con nick enrevesado, pero con ideas y consideraciones que parten de Marx y que bien vale que las lean o relean. He seleccionado algunos fragmentos, para estimular el debate que él mismo presagia.

“LA ESPECULACIÓN Y EL SOBREPRECIO GENERAN PRODUCTIVIDAD SIN CREAR VERDADEROS VALORES MATERIALES”.

Sí, sí y sí, hay que subir los salarios, pero ojo, hay que ver la proporción de crecimiento de la productividad que debe ser directamente proporcional al crecimiento de la producción y según mi visión (a la antigua) de la producción material, la que verdaderamente crea valores, no a la asociada a la recirculación de mercancías.

Disminuir infinidad de actividades burocráticas y administrativas y ofrecerle a esta personal vinculación con actividades realmente productivas de la esfera material.

Estimular dentro del trabajo por cuenta propia las actividades de creación, elaboración y mantenimiento por encima de las de prestación de servicios que no crean valores (revendedores en su mayoría) con ellos impuestos muy fuertes, a fin de cuentas ¿muchos de ellos no se nutren de los acaparadores?

Sí, sí y sí, bajo estas condiciones, sí podemos subir salarios, siempre y cuando respetemos el crecimiento de la productividad.

Mantendré la práctica de compartir con la dirección apropiada del MEP ambos artículos, con la esperanza de que los tengan en cuenta.

Nos vemos el lunes 25 con un acertijo en que la geometría y el análisis matemático elemental están presentes; y además la creatividad sin número.