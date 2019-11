Festival Patria Grande: Estrellas del rock internacional llegan a Cuba para festejar los 500 de La Habana

Tijuana No! es un grupo musical mexicano que fusiona rock, punk, reggae y ska, originario de México. En sus letras, mantuvo temáticas como la crítica a temas sociales como la inmigración y la pobreza. Con su labor musical han apoyado a movimientos como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y protestas contra la Ley Arizona.

Su popularidad creció con un disco grabado en la disquera Rock and Roll Circus, en 1991, lo que mereció que este material fuera regrabado por el sello alternativo Culebra Récords en 1923. Con ello, su sencillo Pobre de ti alcanzó fama en el mercado hispanohablante y se convertiría en uno de los clásicos del rock de México. ​

TRACKS es una banda cubana de Pop Rock con influencias del country y el funk.

Los Rabanes es una banda de ska punk originaria de Chitré, Herrera, Panamá. Para el año 1994, con sólo un demo y un tema en la radio, Los Rabanes se consolidan como la revelación musical del año. Meses más tarde, se integran a la primera gira de Rock Nacional, que incluía a todas las bandas de rock de Panamá; en la cual Los Rabanes desempeñaron un exitoso papel convirtiéndose en el grupo más explosivo de dicha gira.

En mayo de 2002, lanzan su cuarto álbum titulado “Money Pa' Qué”, trabajo discográfico les concedió a la banda su primera nominación al Grammy Latino, en la categoría Mejor Álbum Vocal Rock Dúo o Grupo. El 8 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, reciben el premio Grammy Latino en la categoría Mejor álbum de Rock vocal dúo o grupo con su producción “Kamikaze”.

Jorgito Kamankola es un músico cubano, natural del Cerro, criado entre el rock, el rap, la trova y la música popular cubana. A formado parte de los grupos Sentencia, K-fé Habano, Aceituna sin Hueso. A finales del 2013 ganó una beca de la Asociación Hermanos Saíz para grabar de forma profesional en los estudios de la Egrem el disco “Antes que lo prohíban”.

Sus canciones, fuertes y directas, salen a la vida cultural cubana como crónicas urgentes y desesperadas desde una mezcla original de trova, rap, rumba y rock and roll, como contribución a la búsqueda de la paz interior y del amor.

Divergente es un grupo de rock que propone un demo sui géneris, con mucha energía y anécdotas, estas últimas imprescindibles para entender el contexto que rodea las producciones de los noveles artistas de la Isla.

La propuesta de Divergente transita entre el blues, el funky y pop rock y se distingue por su naturalidad.

Collector es una banda creada en el 2017 por Ailén Solanes y Ernesto Rodríguez, ambos, compositores y arreglistas de todos los temas de la agrupación. Integran el sello cubano de rock and roll BandEra Studio. Esta agrupación personaliza sus sonidos desde el rock industrial, rock alternativo y el grunge.

Actualmente Collector promociona su single No me dejes ir . Es esa hibridación entre el trip hop y los sonidos industriales a lo Nine Inch Nails. La banda, con apenas un año de vida, ha demostrado que tiene todo para tocar la gloria en la escena alternativa local con una propuesta inédita en esa tierra ignota que es el rock nacional.

Los Locos Tristes es una joven y talentosa banda de rock que cuentan ya con varias presentaciones en La Habana. Hasta el momento poseen el demo titulado “Tu Cara entre la Gente” del cual con el videoclip de uno de sus temas “Nostalgia”, obtuvieron dos nominaciones en la pasada edición de los Premios Lucas 2018.

Tendencia es una banda formada a principios de 1994 en la ciudad de Pinar del Río. La sonoridad de Tendencia se ha definido como Metal Mestizo o Étno Metal, y ha marcado una etapa de búsquedas y hallazgos en la cual aún se encuentran inmersos sus integrantes.

La banda se caracterizó siempre por una sistemática programación de presentaciones en directo y participación en varios festivales y eventos en diferentes lugares del país. Fusionan la fuerza del Metal manteniendo códigos del Thrash y del rock más moderno con elementos extraídos de la conga de carnaval, la rumba y la propia tradición folclórica de la percusión afrocubana.

Metástasys es una banda surgida en Contramaestre, municipio de Santiago de Cuba, quienes con once años cumplidos y una destacada participación en diversos eventos de rock, sus miembros han llevado adelante su propia música en la cual abordan temas chocantes de la realidad actual pero a la vez transmiten mensajes positivos; los cuales han sido bien recibidos por todos los que siguen la banda.

Aterciopelados es una banda emblemática de rock alternativo colombiana, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Tuvo su origen en 1990 bajo el nombre de Delia y los Aminoácidos y posteriormente Aterciopelados en 1993.

Esta banda ha alcanzado un gran éxito nacional e internacional ya que su música llegó a ser considerada innovadora y auténtica por mezclar rock con raíces del folclore colombiano (y latinoamericano). Ha sido una de las primeras bandas de rock de Colombia en ganar atención internacional y están entre los principales grupos de rock en español de todos los tiempos.

Postulados en varias oportunidades a los premios Grammy y ganadores del Latin Grammy en tres ocasiones, han publicado a la fecha ocho álbumes de estudio, tres de ellos incluidos dentro de la lista de “Los 250 álbumes más importantes del rock iberoamericano”.

Toques del Río es una agrupación pinareña que mezcla los más diversos ritmos cubanos y universales. Esta banda fusión cuenta con un espacio habitual en el Pabellón Cuba, así como varias peñas en su tierra, como El último lunes de cada mes y Alternando. Su primer disco, Pa’ que te sosiegues, fue producido por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales.