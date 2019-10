Primer ministro etíope gana Nobel de la Paz

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, es el ganador del Premio Nobel de la Paz 2019 por sus esfuerzos para poner fin a la guerra de 20 años entre su país y Eritrea. Así lo anunció este viernes el Comité del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

Ahmed Ali fue galardonado por "haber logrado la paz y la cooperación internacional y en particular por su iniciativa decisiva para resolver el conflicto con la vecina Eritrea", indicó el Comité.

Ali expresó su "orgullo" por la concesión del Premio Nobel de la Paz 2019, "un reconocimiento eterno" a los ideales de unidad, cooperación y coexistencia mutua" que ha defendido desde que llegó al poder en abril de 2018.

"Este reconocimiento es un testimonio eterno a los ideales del Medemer (en amárico "permanecer juntos") de unidad, cooperación y coexistencia mutua que el primer ministro ha permanentemente liderado", informó la oficina del primer ministro en un comunicado difundido por medios internacionales.

Además, señaló que el galardón es una "victoria colectiva de los etíopes y una llamada para fortalecer nuestra determinación de hacer de Etiopía una nación más prospera para todos".

La oficina resaltó que Aby ha "hecho de la paz, el perdón y la reconciliación componentes clave de su política", reportó la agencia etíope de noticia ENA.

"Muchas gracias. Es un premio otorgado a África, otorgado a Etiopía y puedo imaginar cómo el resto de los líderes africanos lo tomarán positivamente para trabajar en el proceso de construcción de la paz en nuestro continente", dijo Aby en una llamada telefónica con el secretario del Comité Nobel noruego.

El primer ministro etíope, de 43 años, obtuvo este viernes el Nobel de la Paz para 2019 por impulsar el acuerdo de paz firmado el año pasado que puso fin a dos décadas de hostilidad y guerra entre Etiopía y Eritrea, así como por fomentar el diálogo en la región.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019