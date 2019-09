PSOE y Podemos retomarán el diálogo en pos de la investidura de Pedro Sánchez

El PSOE y Podemos se volverán a reunir este martes en un intento de llegar a un acuerdo para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. De no alcanzarse un pacto antes del 23 de septiembre, se convocarán elecciones automáticamente en España.

"Me ha llamado la vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas", ha anunciado el secretario de Acción de Gobierno Unidas Podemos, Pablo Echenique.

El PSOE sigue ofreciendo lo que denomina "tercera vía" para llegar a un acuerdo (acuerdo programático, mecanismo de garantías para su cumplimiento y cargos de Unidas Podemos en instituciones del Estado), mientras que Unidas Podemos insiste en el Gobierno de coalición y retomar las negociaciones donde se dejaron en julio tras tras esta oferta de los socialistas.

Con motivo de este encuentro, Calvo ha pospuesto un viaje que tenía previsto iniciar el martes a Marruecos para preparar la cumbre hispano marroquí de seguridad que se celebrará en Madrid el próximo 26 de septiembre. La vicepresidenta iba a estar en Marruecos hasta el miércoles por la mañana y por eso informó de que no podría estar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

