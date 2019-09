Líder francés asegura que el bloqueo a Cuba es una medida feroz

El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba es una medida feroz que le cuesta mucho a la Isla y al bienestar de su pueblo, dijo hoy en México el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

En conferencia de prensa en el capitalino club de Periodistas, el líder de izquierda francés respondió así a una pregunta de Prensa Latina en cuya respuesta afirmó que el bloqueo a Cuba es importante porque la política de la Unión Europea (UE) siempre estuvo alineada a Estados Unidos, pero en este caso está en contra.

Expresó que la UE también está en contra del bloqueo que la Casa Blanca quiere imponerle a Rusia, y lo rechazamos porque nos duele a nosotros, no a Estados Unidos. que no los afecta, pero ellos, que además no lo van a aplicar a los rusos, sí exigen que lo hagamos nosotros en el caso de Rusia.

Francia, ejemplificó, no está alineada con Estados Unidos en el bloqueo a Cuba y recuerden que en Naciones Unidas solamente votan en contra de levantarlo los propios Estados Unidos e Israel y alguna islita que reclutan. Nadie más vota con ellos dos.

Insistió en que la guerra económica y el bloqueo como su expresión más clara, es una medida feroz que le cuesta mucho a Cuba y afecta en grado muy considerable e importante el bienestar del pueblo cubano.

Estados Unidos, explicó, es muy arrogante, ya ven cómo rompieron con Irán el Tratado nuclear y la Unión Europea está en contra de esa decisión.

Pero Washington es solo, se cree que es el mundo, y nos exigen que le apliquemos a Irán un bloqueo que no queremos y hacen amenazas a cualquier país que usa el dólar para castigarlo porque esa moneda es asumida por ellos como una extensión del territorio norteamericano.

El imperio, aseguró, es muy violento, y funciona a la inversa de cualquier país civilizado en el mundo. Para ellos un contrato no vale más que el valor que se le dé en el momento en que se firma y nada nada más.

Quiere decir que el orden internacional no funciona, que no existe y lo está diciendo Estados Unidos con esas actitudes, es decir, no hay orden internacional fuera de sus deseos, y esa es una forma absurda y brutal de pensar y de intervenir en el mundo.

Y hay que detener eso, para lo cual es muy importante no seguirle el juego a Donald Trump. Hay que pensar qué es Estados Unidos, qué es el imperialismo sin Argentina, sin Brasil, sin la India, sin los países que explota, simplemente nada, dijo.

(Con información de Prensa Latina)