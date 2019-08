Trumplandia: Cofundador de “Students for Trump” no podrá votar al magnate en 2020 por estafador

Ha sido uno de los jóvenes más movilizados a favor del “trumpismo” pero no podrá votar al magnate en las próximas elecciones presidenciales de 2020. El martes, John Lambert, cofundador de la asociación estudiantil “Students for Trump” se ha declarado ante el juez culpable de “delitos graves de conspiración” por hacerse pasar, a través de Internet, por un abogado online y conseguir embolsarse así unos 50.000 dólares.

El joven, de 23 años, creó en 2016 una web en la que anunciaba un bufete inexistente y en la que colgó un currículum falso, un “copia y pega” del de varios profesionales reales. Aseguraba haberse licenciado en Nueva York y se hacía llamar Eric Pope para ofrecer servicios como litigante a través de la Red.

“¿Sabía usted que no es un abogado?”, le preguntó la juez de la corte federal de Manhattan. “Sí, su señoría”, respondió el estudiante, que se enfrenta ahora a una pena que puede alcanzar los 20 años de prisión, según informa el New York Post, además de tener prohibido ya votar en las próximas elecciones presidenciales.

John Lambert nació en Tennessee en 1996 y fundó el grupo “Students for Trump” en 2015 -durante su estancia en la Universidad de Campbell, en Carolina del Norte, en la que no se graduó en Derecho- para difundir a través de las redes sociales mensajes de apoyo al, por entonces, candidato en las primarias del Partido Republicano.

El joven no tardó en hacerse famoso en los círculos conservadores del país, gracias a sus apariciones como contertulio -y abanderado del político- en varios programas de televisión, de cadenas como Fox o NBC.

President Trump is Making America Strong Again,

President Trump is Making America Prosperous Again,

President Trump is Making America Great Again. 🇺🇸

And when we re-elect the President in 2020, he will work tirelessly to Keep America Great!

— Students For Trump (@TrumpStudents) August 7, 2019