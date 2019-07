Anglada: Frederich Cepeda puede hacer selección a Super 12

El veterano pelotero cubano Frederich Cepeda, excluido del equipo de la isla que juega hoy el tercer partido de la serie amistosa ante Nicaragua, puede ser convocado al Torneo Super 12 en noviembre, enfatizó aquí el manager Rey Vicente Anglada.

Su no convocatoria para los Juegos Panamericanos de Lima no quiere decir que este sea el fin de su carrera ni mucho menos, para el Super 12 si él juega su Serie Nacional y está en buenas condiciones creo que para nosotros sería muy provechoso tenerlo en la selección, reiteró en declaraciones a la prensa el manager de la mayor de las Antillas.

Para mí Cepeda ha sido y es uno de los mejores bateadores que ha pasado por la historia del beisbol cubano, reforzó la idea.

Interrogado acerca de si su reciente exclusión del plantel antillano estuvo relacionada con un proceso de relevo generacional, dijo que podría ser un factor, pero primó la forma del jugador a la hora de confeccionar la nómina para los juegos hemisféricos.

No pudimos llevarlo al entrenamiento de altura en México y ahora en la gira por Canadá y Estados Unidos él no estuvo bien, lo cual determinó su eliminación del listado actual, argumentó el otrora brillante defensor del segundo cojín en las selecciones cubanas.

Nos costó trabajo, fue una decisión bien difícil no tenerlo en la nómina, pero la dirección del colectivo llegó a la conclusión de que él no estaba en su mejor momento y por eso no lo incluimos, concluyó sobre el tema.

Rey Anglada ganó para Cuba el título beisbolero de los Panamericanos de Río de Janeiro-2007, el décimo en fila para la selección isleña, y ahora le corresponde recuperar una corona que ha sido esquiva en las recientes ediciones de Guadalajara-2011 y Toronto-2015.

Consultado al respecto comentó: “Esa fue la responsabilidad que me dieron, yo la asumí y espero hacerlo lo mejor posible, tenemos equipo para poder conquistar la medalla de oro, pero es un torneo de cinco o seis juegos y cualquier cosa puede suceder”.

Pero tenemos la mentalidad de discutir y ganar el campeonato en Lima, enfatizó.

El manager cubano reiteró que cuenta en su planes para la capital incaica con unos ocho jugadores que actualmente se desempeñan en ligas de Japón, México, Canadá.

Son elegibles y los convocaremos, con la excepción de Despaigne (el jonronero Alfredo), cuyo contrato en las Grandes Ligas niponas se lo impide y el joven, y el prospecto de 20 años Oscar Luis Colás, quien a finales de junio fue llamado a la nómina principal de los Halcones de SoftBank del propio circuito.

(Con información de Prensa Latina)