La Opinión del Lector: Hay que fortalecer la base productiva en la agricultura

Cubadebate trae a La Opinión del Lector este comentario enviado por Alexis, desde Granma, a la información » Díaz-Canel: Debemos actuar como país para enfrentar y superar las dificultades», publicada como parte de nuestra cobertura a las sesiones de trabajo de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Alexis comentó:

Muy contento con las magníficas reflexiones de nuestro presidente, estoy de acuerdo en que podemos producir mucho más alimento del que hoy se logra, y no solo porque no tengamos más áreas con riego, hay que cambiar la manera de pensar de muchos de los que hoy dirigen en la agricultura, hay que introducir los adelantos de la ciencia y la técnica, hay que buscar mayores rendimientos. Considero que uno de los aspectos que hoy frena un poco l;a producción de alimentos está relacionado con las bases productivas que hoy tenemos en la agricultura y su difícil situación económica, existe la política de mantener estas formas productivas, y yo creo que debieran mantenerse las que son eficientes, tenemos UBPC que por el nivel de endeudamientos que tienen con BANDEC, este dice no poder seguir dándole créditos, y ahora se van para BPA, algunas con varios meses sin poder pagar salarios a sus trabajadores; hay CPA que no usan créditos para no endeudarse pero tampoco se desarrollan ni aportan al desarrollo del país, hay CCS que ayudan muy poco a sus asociados en la gestión de los créditos y los insumos, cuyas juntas directivas cobran elevados salarios a costa de los productores sin ayudarlos en nada, y hay otras con juntas directivas muy buenas, con más de 300 socios que producen más de 100 mil qq de arroz que no tienen ni una bicicleta en qué moverse, y entonces los directivos del CAI arrocero tienen todo el transporte.

Entonces yo creo que si queremos cumplir con lo que nos ha pedido nuestro presidente de incrementar la producción de alimentos para sustituir importaciones tenemos que lograr que nuestras bases productivas sean fuertes y eficientes, tenemos que dotarlas de medios de transporte que le permitan a la dirección de estas hacer sus gestiones, pues son casi un empresa, que cuenten con la maquinaria necesaria para poder atender los cultivos etc.

