Google ganó 4 700 millones de dólares por publicidad en sitios web de noticias en 2018

Un estudio de News Media Alliance — que representa a alrededor de 2 000 periódicos de Estados Unidos y Canadá— publicado este lunes reveló que Google ingresó 4 700 millones de dólares por publicidad en contenidos noticiosos el año pasado, casi tanto como las ganancias de la industria de medios digitales de comunicación.

Según la investigación, entre el 16 y el 40 por ciento de las búsquedas en Google son de noticias, y las ganancias de la compañía por la distribución de ese contenido son solo 400 millones de dólares menos que los 5 100 millones en publicidad digital que ingresó la industria de los medios en los Estados Unidos en 2018.

El informe resalta la dependencia de los medios de comunicación a las tecnologías para la distribución, y la queja de que compañías como Google, Facebook y Apple se están beneficiando desproporcionadamente.

David Chavern, presidente de News Media Alliance, dijo en una declaración anexa al informe que los editores de los medios necesitan seguir invirtiendo en periodismo de calidad, que no pueden hacerlo si las plataformas “siguen tomando lo que quieren sin pagar por ello”, y que “la información quiere ser gratuita, pero los periodistas necesitan que se les pague”.

En 2009, Google News tuvo cerca de 24 millones de visitantes únicos al mes en los Estados Unidos, sobre los 50 millones de CNN y The New York Times. En mayo de 2018 se invirtió la situación: Google News tenía 150 millones de visitas únicas al mes, y doblaba las cifras de CNN y The New York Times.