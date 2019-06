Van Dijk considera a Messi como el candidato favorito para el Balón de Oro

El defensor holandés del Liverpool Virgil Van Dijk consideró al argentino Lionel Messi como el principal candidato para ganar el Balón de Oro, pese a quedar fuera de la final de la Liga de Campeones de Europa.

Messi, aunque no haya jugado la final este año, sigue siendo el mejor jugador del mundo, dijo el zaguero, designado el mejor del partido decisivo ante el Tottenham por su magnífico rendimiento, según opinaron los observadores técnicos de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

‘El Balón de Oro no es algo que tenga ahora mismo en mi mente. Si ocurre no lo voy a rechazar, pero no creo que eso vaya a suceder ahora mismo…’, admitió sobre la posibilidad de conquistar ese lauro.

También se refirió al duelo ante los Spurs, ganado 2-0 por los Reds para conquistar su sexto título en la Champions.

‘En el primer tiempo no hubo muchas oportunidades, al menos importantes. Nosotros tuvimos un par de ellas. El penalti en el primer minuto nos ayudó, nos animó pero también puede ser peligroso’, afirmó.

De acuerdo con el holandés, en la parte complementaria, el Tottenham creó más opciones e hicieron todo lo posible para complicarles el encuentro a los hombres del entrenador alemán Jurgen Klopp.

No cree Van Dijk que la diferencia entre la derrota en Kiev en 2018 y la victoria aquí este año, en sendas finales de la Liga de Campeones, haya sido el portero. El alemán Loris Sven Karius en la primera y el brasileño Alisson Becker, con tres buenas paradas en el tramo final del compromiso.

‘El fútbol no es un solo jugador, se pierde juntos y se gana juntos. Alisson ha estado ahí y ha parado unos disparos de Son (Heung-min)’, añadió.

También elogió el trabajo de su técnico, Klopp: ‘Es un entrenador fantástico, pero también es una persona excepcional. Y como nos gestiona como jugadores durante los partidos, pero también fuera, es extraordinario. Es un placer trabajar con él y con el resto del cuerpo técnico. El entorno es muy bueno, el ambiente es buenísimo, estoy encantado y me siento orgulloso de que haya querido que jugara para este club’.

‘La temporada que viene empezamos de cero con desafíos nuevos y queremos ganar todas las competiciones en las que participemos. Claro que sí… Somos muy ambiciosos y a todos nos encanta disfrutar de los triunfos, pero tenemos que ser humildes y seguir trabajando’, añadió.

(Con información de Prensa Latina)