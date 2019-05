Elecciones parlamentarias hoy en 21 Estados de la Unión Europea

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) están convocados hoy a participar en las elecciones del Parlamento comunitario, en medio de una proceso de reestructuración por la eventual salida del Reino Unido (Brexit).

Ciudadanos de 21 naciones podrán ejercer su derecho al voto para elegir a sus representantes en la Eurocámara, pues ya lo hicieron con anterioridad Reino Unido y Países Bajos (jueves), Irlanda y República Checa (viernes), Letonia, Malta y Eslovaquia (sábado).

No obstante, los resultados del escrutinio no se hacen públicos en ningún sitio hasta que no cierren las urnas este domingo, para culminar así la votación por 751 diputados.

Tras la publicación de los resultados oficiales se conformarán los grupos políticos que hasta ahora eran ocho: el Partido Popular Europeo; la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; los Conservadores y Reformistas; los Liberales; los Verdes; la Izquierda Unitaria; la Europa por la Libertad y la Democracia Directa y la Europa de las Naciones y las Libertades.

De concretarse la cuestionada salida de Londres del bloque comunitario (Brexit), el primer divorcio en la UE, el total de miembros de la Eurocámara disminuirá de 751 a 705 y se distribuirán los asientos que queden libres.

El fantasma de la ultraderecha, el reclamo de la estabilidad económica, reivindicaciones sociales y mayor protección al medio ambiente, entre otros desafíos, signan el camino hacia la conformación de la Eurocámara, mientras la UE apuesta por la unidad como única vía posible para enfrentar sus retos.

