Respuesta a “Matemática numérica a lo Zubi y respondiendo a la FHC”

Me alegra que algunos hayan apreciado la belleza del acertijo matemático, y dado respuestas acertadas, algunas compactas y otras detalladas. Lo de los hombres cubanos ilustres y famosos cogió su paso, y dejé claro que lo de la FHC era pura ficción.

Vamos por parte:

I

Si se suman las cifras del año 2019, se obtiene 12 y partiendo de este resultado, se deduce que el 2019 no es un número primo ni un cuadrado perfecto. ¿Por qué?

Respuesta:

Compartiré la respuesta del autor Basilio Zubillaga Berazaín:

Al ser 12 la suma de sus cifras y ser este número múltiplo de 3, entonces lo será también el 2019 y al admitir a 3 como divisor no puede ser un número primo. Pero tampoco es un número cuadrado perfecto dado que es múltiplo de 3 pero no de 9 (12 no es múltiplo de 9), por lo que entre sus factores hay una cantidad impar de factores iguales a 3 lo que imposibilita que sea un cuadrado perfecto.

Para información de ustedes la Editorial Academia acaba de publicarle un libro titulado “Cuadrados mágicos y otras deidades matemáticas”. Está en las librerías de toda Cuba.

Varios de ustedes respondieron en esencia coincidiendo con Zubillaga; los felicito. Otros hicieron un verdadero desmenuce del acertijo, como el caso de Yosue -incluyendo su rectificación-, que puso a bailar todas las posibilidades para descartar lo del cuadrado, instructiva ejercitación. Gracias amigo de la tierra del El Mayor. También activó los números el ingeniero Leuidis, que adicionalmente tocó las fibras de mi cardiocerebro.

El amigo Alejandro, destacado pinareño, hizo una extraordinaria contribución, ya que le realizó una radiografía matemática total al número 2019 -número feliz-. Abrió un maravilloso camino de conocimiento sobre los tipos de números naturales, algo que ya yo tenía previsto tratar en el próximo acertijo. Sin ponernos de acuerdo hemos coincidido Alejandro y yo. Yo me honro con su amistad.

II

Complete el nombre y apellido o el apellido de hombres cubanos famosos. En el caso que lo considere necesario escriba lo esencial del personaje.

Voy con las mías, que coincidieron con algunas de las vuestras.

Los puestos en negritas pueden ser desconocidos para algunos.

Luís Campistrous: Destacado matemático cubano recientemente fallecido.

Noel González: Eminente cardiólogo ya fallecido, líder y fundador del trasplante de corazón en Cuba.

Samuel Savariego: Destacado especialista y dirigente que hizo mucho por el desarrollo de la electrónica y la computación.

Tomás López: Uno de los sabios de la computación en Cuba. Fundador de los concursos de programación en Cuba, en la UCI, en los años finales de su fecunda vida.

Walter Baluja: Joven destacado en el desarrollo de la computación. Actual Rector de la UCI. Que me perdone, ya que soy testigo de su modestia.

Aprendimos de los aportes de varios de ustedes que plantearon y explicaron la identidad de cubanos ilustres o populares. Una vez más el deporte fue fuente para reconocer a cubanos destacados.

Si prospera la advertencia de enano con la letra Q y el apodo Quintín, tenemos el aporte del amigo Oro, Quirino Zamora Rodríguez: Combatiente del Ejército Libertador, al cual ingresa a mediados de 1895, obteniendo el grado de Teniente Coronel.

RARJ, activo como siempre, y dejando tareas en el caso de entrenadores deportivos famosos. Yo al menos creo que despejé a dos.

El amigo DCAlessyAr que estaba ausente al pase de lista, apareció con una propuesta que prometo darle pensamiento creativo luego de que intercambie con él y podamos esclarecernos y encontrar juntos una buena pista de aterrizaje.

El lunes 13 de mayo nos vemos con un acertijo en que Rafael y Antonio están en apuros y necesitan de ustedes. Además abriremos el apasionante mundo de los tipos de números naturales de lo que ya Alejandro nos ilustró.