Fuego devora aldea en Sudán del Sur y deja al menos 48 muertos

El vocero del Gobierno de Sudán del Sur, perteneciente al estado de Lol, zona ubicada en la esquina noroccidental de la nación africana, Matuk Ual, informó que al menos 48 personas fallecieron a causa del incendio que arrasó el pasado domingo 5 de mayo con la aldea de Korok, en el noreste de Sudán del Sur.

“El fuego devoró 186 casas donde 48 personas fallecieron dentro de las chozas, 25 resultaron heridos”, apuntó el funcionario sudanés.

Se hizo de conocimiento público que los 68 heridos de este accidente fueron trasladados al Hospital Civil de Aweil, donde recibieron atención médica por parte de los miembros de la Cruz Roja.

Our branch in Aweil is among the humanitarian team https://t.co/ZAZVhnCzOT

— South Sudan Red Cross (@SSRCS) May 7, 2019