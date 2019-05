MLB: Los mejores del mes de abril (+ Líderes y Tabla de posiciones)

El jugador de los Medias Blancas de Chicago, Tim Anderson (Liga Americana) y el toletero Cody Bellinger de los Dodgers de los Ángeles (Liga Nacional) fueron seleccionados como los jugadores del mes en las Grandes Ligas.

Anderson, entre marzo y abril, promedió para 375 de average con 6 cuadrangulares, 5 dobletes, 18 carreras remolcadas y 10 bases robadas (máximo en ambos circuitos); dejando en blanco el casillero de los hits en solo tres juegos de todos los que participó.

Bellinger, por su parte, está en su temporada consagratoria en las Grandes Ligas después de dos campañas cuando fue novato del año en la Liga Nacional en el 2017. Ahora lidera todas las Mayores en promedio ofensivo (431), ha sacado la pelota del parque en 14 ocasiones (récord igualado para marzo-abril), con 6 dobles, un triple, 37 carreras impulsadas y cinco bases estafadas.

Además, implantó una marca para marzo-abril que data del año 1900 con 97 bases alcanzadas y logró la mayor cantidad de impulsadas en ese tiempo desde 1920, cuando se hizo oficial esa estadística.

El galardón a los mejores lanzadores abridores del mes recayó en el derecho de los Rayos, Tyler Glasnow (Liga Americana) y en el dominicano Luis Castillo de los Rojos de Cincinnati (Liga Nacional). Glasnow, tiene foja de 5-0 (líder en las Mayores), un promedio de carreras limpias de 1.75 (7 carreras en 36 entradas), ha ponchado a 38 y ha regalado siete boletos.

Solo un lanzador de los Rayos había llegado a cinco triunfos en este tiempo (Matt Moore, 2013) y solo dos habían tenido un promedio de limpias más bajo (Archer, 0.84 en el 2015 y Moore, 1.13 en 2013).

El dominicano Castillo ganó tres partidos y perdió uno, con 1.45 carreras limpias permitidas por espacio de nueve entradas (7 carreras en 43.1 capítulos), ha liquidado a 50 rivales por la vía del ponche y ha otorgado 17 pasaportes de libre tránsito, contrastando con su comienzo en la temporada pasada donde a estas alturas exhibía un promedio de limpias de 7.85.

Los mejores relevistas fueron Kirby Yates, de los Padres de San Diego por la Liga Nacional y Shane Green, de los Tigres de Detroit, por la Liga Americana.

Yates implantó un record en la historia de las Grandes Ligas para esta etapa con sus 14 juegos salvados y solo ha permitido una carrera en sus 16 apariciones, con una efectividad de 0.56 y 25 ponches con 5 bases por bolas otorgadas.

El de los Tigres, es segundo en salvamentos con 12 en igual número de salidas (su equipo tuvo 13 victorias) y ha permitido solo un par de carreras (1.29 PCL) con 17 ponches y tres boletos.

Si hablamos de novatos, el camarero de los Rayos, Brandon Lowe (Liga Americana) y el fenómeno de los Mets, Pete Alonso (Liga Nacional), no tienen comparación.

Lowe, de 24 años, promedió con el madero en ristre para 289 de average, con 6 jonrones, 5 dobles, un triple, 17 producidas y 3 bases estafadas en 25 juegos.

Por su parte Alonso, el mejor prospecto de los Mets y número 48 en todo el béisbol, ha bateado para 292 con 9 vuelacercas, 8 dobletes, un triple y 29 remolcadas en sus primeros 29 desafíos.

Ningún novato en las Grandes Ligas tiene más cuadrangulares que él y sólo cuatro novatos en la historia de la franquicia han podido conectar esa cantidad en ese periodo de tiempo (Dave Kingman, Carlos Delgado, John Buck, y Neil Waljer).

NOTAS DE LA SEMANA

CC. Sabathia (NYY) se convirtió en el jugador número 17 y en el tercer lanzador zurdo en la historia de las grandes ligas en arribar a 3000 ponches en su carrera. Los otros zurdos son Randy Johnson y Steve Carlton.

Zack Greinke (ARI) terminó en 18 las entradas sin permitir

anotación.

Los Astros de Houston pegaron 43 jonrones en el mes de abril (record para la franquicia).

Los Cardenales de San Luis ganaron 18 veces en el mes de abril para empatar un record de la franquicia que data del año 2008.

El colombiano Julio Teheran (ATL) se convirtió en el noveno jugador en la historia de los Bravos en abrir 200 juegos.

El hijo del exlanzador de Grandes Ligas Paul Quantrill y selección de primera ronda en el draft de 2016 se convirtió en el cuarto abridor de San Diego en debutar esta campaña.

Reynolds, jardinero de 24 años adquirido mediante el canje que envió a Andrew McCutchen a San Francisco antes de la temporada de 2018, es uno de dos jugadores de los Piratas desde 1900 con un imparable en cada uno de sus primeros nueve encuentros dentro de las mayores. El dominicano Gregory Polanco debutó con una racha de 11 duelos en 2014.

Whit Merrifield se convirtió en el tercer jugador en conectar dos triples en un juego en esta temporada por los Reales. Estos lideran la liga con 17 en 17 juegos.

El lanzador de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, se convirtió en el primer lanzador en 36 años en jonronear y lograr una blanqueada.

LIDERES INDIVIDUALES

Bateo:

(Liga Americana)

AVE: T. Anderson 365

HR: J. Gallo (CWS)

E. Rosario (SEA) 11

CI: José Dariel Abreu (CWS) 30

D. Santana (SEA) 30

(Liga Nacional)

AVE: C. Bellinger (LAD) 425

HR: C. Bellinger (LAD)

C. Yelich (MIL) 14

CI: C. Bellinger (LAD) 38

Picheo:

(Liga Americana)

G: J. Berrios (MIN)

D. German (NYY)

T. Glasnow (TB)

M. González (SEA) 5

K: G. Cole (HOU) 65

S: S. Greene (DET) 12

PCL: T. Glasnow (TB) 1.75

(Liga Nacional)

G: Z. Greinke (ARI) 5

K: M. Scherzer (WSH) 62

S: K. Yates (SD) 16

PCL: L. Castillo (CIN) 1.45