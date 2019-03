Mourinho niega contacto con Real Madrid tras eliminación en Champions

El técnico portugués de fútbol José Mourinho negó hoy que el Real Madrid haya establecido contacto con él para contratarlo como entrenador tras la desastrosa derrota en la Champions ante el Ajax holandés.

‘No existe nada, ni el más mínimo contacto’, declaró el polémico estratega que se encuentra sin trabajo desde que fuera despedido del Manchester United en diciembre pasado.

Luego de la estela de resultados negativos que comenzó a cosechar el club blanco en las últimas semanas, y que tuvo su colofón en los últimos siete días con la eliminación en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones, y la prácticamente nula posibilidad de ganar la Liga, varios medios comenzaron a especular con la posibilidad del regreso del estratega lusitano al banquillo.

Por su parte, Mourinho también se ha mostrado interesado y cambio el tono para dirigirse al equipo que dirigiera entre 2010 y 2014, en el cual ganó una Liga, una Copa y una Supercopa española.

En este sentido, el extécnico de Chelsea calificó de ‘sorprendente’ el fracaso frente al conjunto de Amsterdam y declaró que no se siente ‘nada contento’ con el resultado.

‘No les he mandado ningún mensaje a los jugadores por los rumores, pero saben que cuando han ganado he estado feliz con ellos y saben que no estoy para nada contento con lo que ha pasado’, confesó.

Asimismo, Mou dio ánimos a los jugadores y ofreció su respeto, ‘por todo lo que han hecho’.

‘Cualquiera al que se pregunte si quiere ganar tres Champions seguidas y ser eliminado luego, lo firmarían todos. Así es la vida, hay que seguir’, sentenció.

(Con información de Prensa Latina)