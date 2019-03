Amazon no paga impuestos en Estados Unidos desde hace dos años

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon duplicó sus ganancias en 2018 respecto al año anterior: de 5.600 millones de dólares pasó a 11.200 millones. Y en esos dos ejercicios no ha pagado ni un solo centavo de impuestos federales sobre la renta, informó el Instituto de Fiscalidad y Política Económica.

De acuerdo con los información proporcionada por el Institute on Taxation and Economic (ITEP), la compañía de comercio electrónico dirigida por Jeff Bezos no pagará al gobierno pese a doblar los ingresos respecto a 2017 -cuando tuvo tan sólo 5,600 mdd en beneficios. Siendo este el segundo año consecutivo que logra esto.

En 2018, la compañía declaró 129 millones de dólares en impuestos lo que le da una tasa de -1%. Esta situación no ha pasado desapercibida para políticos como el presidente Donald Trump o el demócrata Bernie Sanders.

You know what Amazon paid in federal income taxes last year? Zero. https://t.co/2bVwXQNATl — Bernie Sanders (@SenSanders) April 30, 2018

Pese a que Trump criticó esta situación provocando un descenso del 9% en las acciones de la compañía, hay que recordar que esto se debe a la política de impuestos amigable que desde el gobierno del republicano se ha impulsado.

De acuerdo con la información del portal The Week, Amazon pago un promedio de 11.4% en impuestos federales entre 2011 y 2016, esto sorprende con la tasa de -1% lograda por la compañía de Bezos este año.

Ya el año pasado la compañía evitó el pago de impuestos en la ciudad de Seattle, el cual hubiera sido destinado a apoyar a las personas sin hogar en esta ciudad. Al igual que el plan de tener oficinas en Nueva York tampoco prosperó ya que también deberían pagar impuestos.

Aparte de reclamar “créditos fiscales”, Amazon también quiere que se bajen los impuestos a las opciones de compra de acciones ejecutivas; un vacío legal que permite a corporaciones rentables eludir impuestos federales y estatales sobre la renta en casi la mitad de sus ganancias.

(Con información de Forbes y RT)